GIGABYTE kündigt den 27-Zoll-QHD-240-Hz-WOLED-Gaming-Monitor für kompetitives Gaming an

TAIPEH, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, hat heute den GO27Q24G WOLED-Gaming-Monitor angekündigt. Das vierseitig rahmenlose 27-Zoll-QHD-Display verfügt über eine Bildwiederholrate von 240 Hz sowie Unterstützung für NVIDIA® G-SYNC® und AMD FreeSync™ Premium, um ein flüssiges Spielerlebnis in schnellen Spielen zu gewährleisten. Der GO27Q24G basiert auf einem LG Display WOLED-Panel mit MLA+ und RealBlack Glossy-Beschichtung und nutzt darüber hinaus die exklusive HyperNits-Technologie. Hinzu kommen taktische Funktionen, um einer größeren Anzahl kompetitiver Spieler die fortschrittliche WOLED-Leistung zur Verfügung zu stellen.

GIGABYTE Announces Availability of 27” QHD 240Hz WOLED Gaming Monitor for Competitive Play

Der GO27Q24G wurde mit Blick auf reale Gaming-Umgebungen entwickelt und kann auch unter schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefern. Die RealBlack Glossy-Beschichtung minimiert Reflexionen für eine verbesserte Sichtbarkeit, während die MLA+-Technologie eine typische Helligkeit von 275 Nits und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1300 Nits bietet. Das Display ist VESA DisplayHDR™ True Black 400-zertifiziert und deckt 99 % des DCI-P3-Farbraums ab. Es liefert tiefe Schwarztöne, präzise Schattendetails und eine lebendige Farbdarstellung in Spielen und Multimedia-Inhalten.

Um unterschiedlichen Spielstilen besser gerecht werden zu können, verfügt der GO27Q24G über die exklusive HyperNits-Technologie von GIGABYTE, die die Gesamthelligkeit von HDR-Inhalten im Peak-1300-Modus erhöhen und gleichzeitig Details in hellen Bildbereichen bewahren kann. Dabei stehen die Optionen „HyperNits High" und „HyperNits Medium" zur Verfügung, die für unterschiedliche Umgebungslichtbedingungen ausgelegt sind. Aufbauend auf dieser visuellen Klarheit können die taktischen Funktionen helfen, die Präzision der Steuerung zu verbessern, insbesondere in schnellen FPS- und MOBA-Titeln. Tactical Switch 2.0 ermöglicht eine direktere Steuerung von Auflösung und Bildeinstellungen, während Ultra Clear die Bewegungsunschärfe reduzieren kann und der Black Equalizer schwer erkennbare Details besser sichtbar macht. Dadurch können Spieler während Wettkämpfen schneller reagieren und präzisere Entscheidungen im Spiel treffen.

Der GO27Q24G ist mit der AI OLED Care-Technologie von GIGABYTE ausgestattet, die einen KI-basierten Algorithmus nutzt, um das Risiko des Einbrennens von Pixeln zu reduzieren. Über die Panel-Pflege hinaus kann die umfassende Funktion zur Erhaltung der Augengesundheit mit UL-Zertifizierung dazu beitragen, die Belastung der Augen zu reduzieren, während OLED VRR Anti-Flicker den VRR-Bereich anpasst, um Bildschirmflackern zu reduzieren. Zusammen ermöglicht dies einen umfassenden Schutz hinsichtlich der Anzeigequalität und des Benutzerkomforts. Der GIGABYTE GO27Q24G ist ab sofort erhältlich. Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Produktseite.

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