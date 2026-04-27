GIGABYTE annonce le lancement d'un écran gaming 27" QHD 240 Hz WOLED pour le jeu compétitif

TAIPEI, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, annonce aujourd'hui la disponibilité du moniteur de jeu GO27Q24G WOLED. Cet écran QHD de 27 pouces sans bordures, sur 4 côtés, propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, compatible NVIDIA® G-SYNC® et AMD FreeSync™ Premium, pour une expérience de jeu rapide, fluide et sans saccades. Construit avec une dalle LG Display WOLED avec revêtement MLA+ et RealBlack Glossy, le GO27Q24G exploite en outre la technologie HyperNits exclusive et les fonctionnalités tactiques pour offrir des performances WOLED avancées à un plus grand nombre de joueurs compétitifs.

GIGABYTE Announces Availability of 27” QHD 240Hz WOLED Gaming Monitor for Competitive Play

Conçu pour les environnements de jeu réels, le GO27Q24G maintient la clarté et l'impact visuel même dans des conditions d'éclairage difficiles. Le revêtement RealBlack Glossy minimise les reflets pour une visibilité accrue, tandis que la technologie MLA+ offre une luminosité typique de 275 nits et une luminosité maximale de 1300 nits. Certifié VESA DisplayHDR™ True Black 400 et couvrant 99 % de la norme DCI-P3, cet écran affiche des noirs profonds, des détails d'ombre précis et une reproduction des couleurs éclatante dans les jeux et les contenus multimédias.

Pour s'adapter à différents styles de jeu, le GO27Q24G intègre la technologie HyperNits exclusive de GIGABYTE, qui augmente intelligemment la luminosité globale du contenu HDR en mode maximal 1300 tout en préservant les détails de la lumière, avec des modes HyperNits High et HyperNits Medium optimisés pour les différentes conditions d'éclairage ambiant. Grâce à cette clarté visuelle, les performances sont contrôlées avec précision par le biais des fonctionnalités tactiques, en particulier dans les titres FPS et MOBA au rythme intense. Le mode Tactical Switch 2.0 offre un contrôle instantané de la résolution et de l'aspect, tandis que le mode Ultra Clear réduit le flou du mouvement et Black Equalizer révèle les détails cachés, ce qui permet aux joueurs de réagir plus rapidement et de prendre des décisions plus précises pendant les matchs de compétition.

Le GO27Q24G est équipé du système AI OLED Care de GIGABYTE, qui utilise un algorithme piloté par intelligence artificielle pour minimiser les risques de rétention d'image. Au-delà de l'entretien des dalles, la protection oculaire complète certifiée UL permet de réduire la fatigue visuelle, tandis que le système OLED VRR Anti-Flicker ajuste précisément la plage VRR pour atténuer le scintillement de l'écran, offrant ainsi une protection complète de la qualité de l'affichage et du confort de l'utilisateur. Le GIGABYTE GO27Q24G est disponible dès maintenant. La disponibilité peut varier selon les régions. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page du produit.

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