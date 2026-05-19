GIGABYTE lança as novas edições B850 Ari para atender à crescente demanda das comunidades de anime e de montagem de PCs

TAIPEI, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anuncia o lançamento da nova placa-mãe Ari Edition, a B850 AORUS ELITE-P ICE, criada para atender às crescentes necessidades dos entusiastas de anime e da comunidade de montagem de PCs ao redor do mundo. Criada como o anjo da guarda tecnológico da AORUS, Ari é uma personagem original do universo ACG que dá vida ao desempenho, à criatividade e ao espírito gamer. Após a excelente recepção mundial da B850M Ari Edition, a GIGABYTE agora expande a linha com uma versão ATX para atender a uma gama mais ampla de necessidades de montagem e personalização de PCs.

GIGABYTE lança as novas placas B850 Ari Edition para atender à crescente demanda das comunidades de anime e de montagem de PCs

Caracterizada por uma arte exclusiva com o tema Ari, elementos visuais inspirados na personagem e disponível nas versões em preto e branco, esta edição foi desenvolvida para agradar aos fãs de anime que buscam uma estética de setup mais expressiva e imersiva Além da estética diferenciada com inspiração em anime, as placas-mãe B850 Ari Edition integram o X3D Turbo Mode da GIGABYTE, a tecnologia D5 Bionic Corsa aprimorada por IA e as inovações EZ-DIY, proporcionando uma experiência mais fluida de jogos e montagem de PCs para usuários que valorizam tanto o desempenho quanto a personalização.

O X3D Turbo Mode foi projetado para otimizar o desempenho em jogos dos processadores AMD Ryzen™ 9000 X3D em até 18%, podendo ser ativado com um único clique. Nos processadores Ryzen™ 9000 sem tecnologia X3D, isso permite um desempenho em jogos comparável ao de seus equivalentes Ryzen™ X3D

A tecnologia D5 Bionic Corsa, aprimorada por IA, integra o AI Snatch, que otimiza de forma inteligente o desempenho de overclock da memória e da CPU, enquanto odesign de PCB orientado por IA melhora a integridade do sinal por meio de simulação e ajuste baseados em IA. Além disso, o HyperTune BIOS utiliza otimização assistida por IA para ajustar o desempenho da memória e do sistema, proporcionando uma experiência de computaciona mais ágil e estável.

Para agilizar ainda mais o processo de montagem, os modelos B850 AORUS ELITE-P vêm equipados com um conjunto completo de inovações EZ-DIY. O design patenteado M.2 EZ-Flex melhora a eficiência de resfriamento do SSD graças a uma base térmica flexível, enquanto o M.2 EZ-Latch Click 2 permite a instalação sem parafusos de dissipadores M.2. O EZ-Latch Plus simplifica a instalação e a remoção de SSDs M.2 e placas de vídeo, e o WIFI EZ-Plug reúne os conectores das antenas Wi-Fi em um único adaptador, deixando a configuração mais rápida e fácil.

As novas placas B850 Ari Edition serão apresentadas no estande da GIGABYTE (n.º M0520) durante a COMPUTEX. Para mais informações, visite o estande da GIGABYTE ou acesse a página oficial do produto.

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FONTE GIGABYTE