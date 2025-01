TAIPEI, 7 de jan. de 2025 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, principal marca mundial de computadores, apresentou seus PCs de nova geração com IA na CES 2025. GiMATE, um agente de IA revolucionário para controle integrado de hardware e software, é o destaque da nova linha, redefinindo jogos, criação e produtividade na era da IA. Equipadas com GPUs NVIDIA GeForce RTX 50 Series para laptops, microsserviços NVIDIA NIM para IA avançada NIM e RTX™ AI, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI e aprimorados pelo Microsoft Copilot, as séries AORUS MASTER, GIGABYTE AERO e GIGABYTE GAMING oferecem desempenho de ponta com o sistema de refrigeração WINDFORCE atualizado em designs elegantes e portáteis.

GIGABYTE apresenta uma linha diversificada de PCs com IA e o inovador agente de IA, GiMATE, na CES 2025

O GiMATE, um exclusivo agente de IA da GIGABYTE, integra-se a um avançado Modelo de Linguagem Extensa (LLM) e ao recurso "Pressionar e falar", tornando o controle de laptops mais natural e intuitivo. Desde o AI Power Gear II, que oferece eficiência energética ideal, até o AI Boost II, com overclocking de precisão, o GiMATE ajusta as configurações para garantir o melhor desempenho em qualquer cenário. O AI Cooling oferece um ambiente 0dB, perfeito para ambientes de trabalho, enquanto o AI Audio e o AI Voice otimizam o som para qualquer ambiente. Proteja sua tela com o AI Privacy, que detecta olhares curiosos e ativa a proteção instantaneamente. O GiMATE tem como objetivo ser o companheiro inteligente de IA dos usuários, redefinindo os laptops no dia a dia.

Com tecnologia de arquitetura NVIDIA Blackwell, as GPUs GeForce RTX 50 Series para laptops trazem recursos revolucionários para gamers e criadores. Equipada com um enorme poder de processamento de IA, a RTX 50 Series permite novas experiências e fidelidade gráfica de nível superior. Potencialize o desempenho com o NVIDIA DLSS 4, gere imagens em uma velocidade sem precedentes e desperte a criatividade com o NVIDIA Studio. Além disso, acesse os microsserviços NVIDIA NIM — modelos de IA de última geração que permitem aos entusiastas e desenvolvedores criar assistentes de IA, agentes e fluxos de trabalho com desempenho máximo em sistemas compatíveis com NIM.

A linha de 2025 é liderada pela série AORUS MASTER, disponível nas configurações de mini-LED de 18 polegadas e OLED de 16 polegadas. Com a tecnologia do mais recente processador Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX e até a GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5090 para laptops, a série AORUS MASTER oferece desempenho incomparável para quem busca PCs de IA de última geração para jogos. O avançado sistema de refrigeração WINDFORCE INFINITY EX oferece até 270 W de eficiência máxima, tornando-se o melhor da categoria no mercado. No seu núcleo, está o inovador Frost Fan com 158 lâminas de ventilador assimétricas para eficiência de refrigeração superior.

O GIGABYTE AERO X16, um PC com certificação Microsoft Copilot+, integra recursos avançados de IA para melhorar a produtividade e a criatividade. Quando equipado com GPUs GeForce RTX, ele oferece as experiências de IA mais avançadas para fluxos de trabalho diários, incluindo ChatRTX, RTX Remix, RTX Video, NVIDIA Broadcast e muito mais. Sua estrutura ultrafina de 16,7 mm e design leve de 1,9 kg garantem portabilidade, enquanto a bateria de longa duração, que ultrapassa 12 horas, suporta multitarefas sem interrupções. Este dispositivo se destaca tanto em jogos quanto em criação de conteúdo, oferecendo um conjunto completo de recursos de IA da Microsoft para uma experiência do usuário aprimorada. Ao mesmo tempo, o GIGABYTE GAMING A16 é um PC de jogos com IA, projetado com foco na ergonomia, oferecendo uma experiência de digitação premium com seu teclado GIGABYTE Golden Curve e uma dobradiça de 180 graus para adaptação perfeita em diversos cenários. Esta linha eleva a experiência de jogo para todos os estilos de vida.

Todos os PCs de IA AORUS e GIGABYTE são compatíveis com Dolby Atmos®, permitindo que os usuários desfrutem de uma experiência de áudio cinematográfico, com som de qualidade de teatro. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588681/GIGABYTE_Unveils_a_diverse_lineup_of_AI_PCs_with_Groundbreaking_GiMATE_AI_Agent_at_CES_2025.jpg

FONTE GIGABYTE