GIGABYTE presenta una diversa línea de ordenadores con IA con el innovador GiMATE AI Agent en CES 2025

TAIPÉI, 8 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- La marca líder mundial en ordenadores, GIGABYTE, presenta su nueva generación de ordenadores con IA en el CES 2025. GiMATE, un pionero sistema de inteligencia artificial para el control de hardware y software, es el protagonista de la nueva gama, redefiniendo el gaming, la creación y la productividad en la era de la IA. Equipados con GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series para portátiles y microservicios NVIDIA NIM para IA avanzada NIM y RTX™ AI, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI, y mejorados por Microsoft Copilot, los modelos AORUS MASTER, GIGABYTE AERO y la serie GIGABYTE GAMING ofrecen un rendimiento puntero con refrigeración WINDFORCE optimizada en elegantes diseños portátiles.

GIGABYTE Unveils a diverse lineup of AI PCs with Groundbreaking GiMATE AI Agent at CES 2025

GiMATE, el exclusivo agente de IA de GIGABYTE, se integra con un avanzado modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) y la función "pulsa para hablar", lo que ayuda a que el control del portátil sea más natural e intuitivo. Desde AI Power Gear II para optimizar la eficiencia energética hasta el «overclocking» de precisión de AI Boost II, GiMATE asegura la configuración óptima para cada caso. AI Cooling ofrece un nivel de ruido ambiental de 0 dB, perfecto para entornos de trabajo, mientras que AI Audio y AI Voice optimizan el sonido en cualquier contexto. Protege tu pantalla con AI Privacy, que detecta intrusiones y activa la protección al instante. GiMATE pretende ser el compañero inteligente de los usuarios, que redefinirá los portátiles en su vida diaria.

Equipadas con la arquitectura NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX™ 50 Series 50 aportan funcionalidades sin precedentes a jugadores y creadores. La serie RTX™ 50 Series está dotada de un enorme nivel de potencia de IA, que permite vivir nuevas experiencias y disfrutar de una fidelidad gráfica nunca vista. El rendimiento se multiplica con NVIDIA DLSS 4, generando imágenes a una velocidad desconocida hasta ahora y dando rienda suelta a la creatividad con NVIDIA Studio. Además, incluye el acceso a los microservicios NVIDIA NIM: modelos de IA de última generación que permiten a desarrolladores y aficionados crear asistentes, agentes y flujos de trabajo de IA con el máximo rendimiento en sistemas preparados para NIM.

La gama 2025 está presidida por la serie AORUS MASTER, disponible en configuraciones mini-LED de 18 pulgadas y OLED de 16 pulgadas. Equipada con el último procesador Intel® Core™ Ultra 9 275HX y hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5090 para portátiles, la serie AORUS MASTER ofrece un rendimiento inigualable para aquellos que buscan equipos de gaming con IA de gama alta. El avanzado sistema de refrigeración WINDFORCE INFINITY EX genera hasta 270 W de eficiencia máxima, lo que lo convierte en el mejor de su clase en el mercado. Su núcleo es el vanguardista ventilador Frost con 158 aspas asimétricas que proporcionan una mayor eficiencia de refrigeración.

El AERO X16 de GIGABYTE, un PC Copilot+ de Microsoft, integra funciones avanzadas de IA para mejorar la productividad y la creatividad. Cuando viene equipado con GPU GeForce RTX, ofrece las experiencias de IA más avanzadas para los flujos de trabajo diarios, incluyendo ChatRTX, RTX Remix, RTX Video, NVIDIA Broadcast y mucho más. Su perfil ultrafino de 16,7 mm y su diseño ligero de 1,9 kg garantizan su portabilidad, mientras que la batería de larga duración, que supera las 12 horas, permite realizar varias tareas a la vez sin interrupciones. Este dispositivo destaca tanto en los juegos como en la creación de contenidos, y ofrece un completo paquete de funciones de IA de Microsoft para enriquecer la experiencia del usuario. Por su parte, el GIGABYTE GAMING A16 es un ordenador gaming con IA delgado y diseñado ergonómicamente, que ofrece una experiencia de escritura superior con su teclado Golden Curve de GIGABYTE y una bisagra de 180 grados para una adaptabilidad perfecta a diversos entornos. Esta línea eleva la experiencia de juego para todos los estilos de vida.

Todos los ordenadores AORUS y GIGABYTE AI son compatibles con Dolby Atmos®, para que los usuarios puedan disfrutar de un sonido de cine con calidad de auditorio. Para obtener más información, visite: https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025___ES

About AORUS

AORUS, a premium gaming brand powered by GIGABYTE, looking to side with gamers in their quest for gaming, delivers a full spectrum of gaming products ranging from gaming laptops, monitors, motherboards, graphics cards, mechanical gaming keyboards, to many other gaming hardware and gears, offering the most extreme gaming experiences for enthusiasts worldwide.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2588602/GIGABYTE_Unveils_a_diverse_lineup_of_AI_PCs_with_Groundbreaking_GiMATE_AI_Agent_at_CES_2025.jpg