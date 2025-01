GIGABYTE dévoile une gamme variée de PC IA avec l'agent révolutionnaire GiMATE AI au CES 2025

TAIPEI, 7 janvier 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a dévoilé ses PC IA de nouvelle génération au CES 2025. GiMATE, un agent IA révolutionnaire pour un contrôle transparent du matériel et des logiciels, occupe une place centrale dans la toute nouvelle gamme, projetant le jeu, la création et la productivité à l'ère de l'intelligence artificielle. Équipés des GPU pour ordinateurs portables de la gamme NVIDIA GeForce RTX 50 et des microservices NVIDIA NIM pour l'IA avancée NIM et RTX™ AI, AMD Ryzen™ AI, Intel® NPU AI, et améliorés par Microsoft Copilot, les gammes AORUS MASTER, GIGABYTE AERO et GIGABYTE GAMING offrent des performances de pointe avec un refroidissement WINDFORCE perfectionné, dans des designs élégants et pratiques.

GIGABYTE Unveils a diverse lineup of AI PCs with Groundbreaking GiMATE AI Agent at CES 2025

GiMATE, l'agent IA exclusif de GIGABYTE, intègre un modèle de langage étendu (LLM) avancé et à la fonction « Press and Speak », rendant le contrôle de l'ordinateur portable plus naturel et plus intuitif. Que ce soit AI Power Gear II pour une efficacité énergétique optimale ou bien AI Boost II pour un overclocking de précision, GiMATE garantit des paramètres optimaux pour chaque scénario. AI Cooling produit un niveau sonore de 0 dB, parfait pour les environnements de travail, tandis que AI Audio et AI Voice optimisent le son pour tous les environnements. Protégez votre écran avec AI Privacy, qui détecte les regards indiscrets et active instantanément le système de protection. GiMATE se veut le compagnon intelligent de l'utilisateur en matière d'IA, qui redéfinit les ordinateurs portables dans la vie quotidienne des utilisateurs.

Optimisés par NVIDIA Blackwell, les GPU pour ordinateurs portables GeForce RTX 50 proposent des capacités qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée d'une puissance d'IA considérable, la gamme RTX 50 offre de nouvelles expériences et un niveau de fidélité graphique inégalé. Multipliez les performances avec NVIDIA DLSS 4, générez des images à une vitesse sans précédent et libérez votre créativité avec NVIDIA Studio. De plus, accédez aux microservices NVIDIA NIM, des modèles d'IA de pointe qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des flux de travail d'IA avec des performances optimales sur des systèmes prêts pour le NIM.

Le catalogue 2025 se distingue par la gamme AORUS MASTER, disponible en configurations mini-LED de 18 pouces et OLED de 16 pouces. Équipée du dernier processeur Intel® Core™ Ultra 9 275HX et jusqu'au GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX™ 5090, la gamme AORUS MASTER offre des performances inégalées pour ceux qui recherchent des PC Gaming IA haut de gamme. Le système de refroidissement WINDFORCE INFINITY EX offre une efficacité maximale de 270 W, ce qui le place au premier rang de sa catégorie sur le marché. Au cœur de ce système se trouve le ventilateur Frost ultra-moderne, avec 158 pales asymétriques pour une efficacité de refroidissement supérieure.

Le GIGABYTE AERO X16, un PC Copilot+ certifié par Microsoft, intègre des capacités d'IA avancées pour améliorer la productivité et la créativité. Lorsqu'il est muni d'un GPU GeForce RTX, il offre les expériences d'IA les plus avancées pour les tâches quotidiennes, notamment ChatRTX, RTX Remix, RTX Video, NVIDIA Broadcast et bien plus encore. Son profil ultra-mince de 16,7 mm et son poids léger de 1,9 kg sont des atouts pour sa portabilité, tandis que la batterie longue durée, d'une autonomie de plus de 12 heures, permet un travail multitâche ininterrompu. Cet appareil se distingue à la fois par ses capacités de jeu et de création de contenu, et offre une suite complète de fonctionnalités Microsoft AI pour une expérience utilisateur enrichie. Quant au GIGABYTE GAMING A16, il s'agit d'un PC de jeu IA au profil mince conçu dans un souci d'ergonomie et offrant une expérience de frappe optimale grâce au clavier GIGABYTE Golden Curve et à une charnière à 180 degrés pour une adaptabilité parfaite à tous les scénarios. Cette gamme élève l'expérience de jeu à un niveau supérieur pour tous les styles d'utilisation.

Tous les PC AORUS et GIGABYTE AI prennent en charge Dolby Atmos®, afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience auditive cinématographique avec un son de qualité cinéma. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025___FR

À Propos d'AORUS

AORUS, une marque gaming premium proposée par GIGABYTE, qui cherche à accompagner les joueurs dans leur quête, propose une gamme complète de produits de jeux allant des ordinateurs portables gaming, écrans, cartes mères, cartes graphiques, claviers mécaniques, à beaucoup d'autres périphériques et équipements, offrant les expériences de jeux les plus extrêmes pour les passionnés du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588602/GIGABYTE_Unveils_a_diverse_lineup_of_AI_PCs_with_Groundbreaking_GiMATE_AI_Agent_at_CES_2025.jpg