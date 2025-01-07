技嘉科技於 CES 2025 發表多元 AI 筆電陣容 GiMATE AI 助理正式登場

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GIGABYTE

08 1月, 2025, 01:00 CST

台北2025年1月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 CES 2025 隆重推出全新世代 AI 筆電陣容，搭載創新突破的 AI 助理「GiMATE」作為該系列產品核心亮點，為 AI 時代打造遊戲、創作與生產力的新標竿。全新陣容包含 AORUS MASTER、GIGABYTE AERO，及 GIGABYTE GAMING 三個系列，結合 NVIDIA GeForce RTX 50 系列筆電顯示卡 、NVIDIA NIM 推理微服務、AMD Ryzen AI、Intel® NPU AI，以及 Microsoft Copilot 技術，具備強大效能，並採用升級版 WINDFORCE 散熱系統，在輕薄便攜的設計中釋放滿血效能。

GiMATE 是技嘉獨家開發的 AI 助理，結合先進的大型語言模型（LLM）與「Press and Speak」功能，讓筆電操作更加自然直覺。無論是 AI Power Gear II 提供最佳電源效率，AI Boost II 動態超頻，AI Cooling 打造 0dB 靜音體驗，AI Audio 與 AI Voice 在任何場景下實現降噪及音效最佳化，還是 AI Privacy 智慧偵測偷窺視線並立即啟動隱私防護等，GiMATE 將重新定義筆電在日常生活中的角色，成為用戶智慧可靠的 AI 夥伴。

技嘉科技於 CES 2025 發表多元 AI 筆電陣容 GiMATE AI 助理正式登場
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NVIDIA Blackwell 架構的 GeForce RTX 50 系列筆電顯示卡憑藉強大的 AI 運算能力，為生成式人工智慧和加速運算帶來突破性進展，並為遊戲玩家與創作者帶來顛覆性的效能。NVIDIA DLSS 4 技術通過 AI 提升幀數與畫質，以前所未有的速度生成影像，並藉由 NVIDIA Studio 平台加速工作流程與釋放創造力。此外，NVIDIA NIM 推理微服務提供尖端 AI 模型，讓開發者與使用者可在 NIM 支援的系統上輕鬆打造 AI 助理與工作流程。

技嘉 2025 年的 AI 筆電以 AORUS MASTER 系列領銜，提供 18 吋 Mini-LED 與 16 吋 OLED 顯示器的配置，搭載最新 Intel® Core™ Ultra 9 處理器 275HX 與最高採用 NVIDIA GeForce RTX™ 5090 筆電顯示卡，為追求頂尖效能的 AI 電競筆電使用者提供無與倫比的表現。其先進的 WINDFORCE INFINITY EX 散熱系統可解熱高達 270 瓦，核心技術包括擁有 158 片非對稱扇葉的冰霜扇（Frost Fan），大幅提升散熱效率，成為市場上最佳的散熱解決方案。

獲得 Microsoft Copilot+ 認證的 GIGABYTE AERO X16，融合了進階 AI 功能以提升生產力與創造力。搭載 NVIDIA GeForce RTX 筆電顯示卡，支援 ChatRTX、RTX Remix、RTX Video、NVIDIA Broadcast 等 AI 應用。其厚度纖薄僅 16.75 毫米，重量僅 1.9 公斤的輕量化設計，結合超過 12 小時的長效電池續航力，為使用者提供無縫的多工處理體驗，是玩遊戲與內容創作的全能選擇。同時，GIGABYTE GAMING A16 是一款以人體工學為導向的輕薄 AI 電競筆電，配備技嘉獨家黃金曲線鍵盤與 180 度開合設計，在多種使用場景下提供舒適且靈活的操作體驗。

此外，技嘉全系列 AI 筆電皆支援 Dolby Atmos® 技術，讓用戶享受如電影院般的沉浸式音效體驗。欲了解更多資訊，敬請造訪官網：https://bit.ly/GIGABYTE_CES_2025__TW 

SOURCE GIGABYTE

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