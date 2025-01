O design Evolution of Ten torna as placas 10% mais frias e menores

TAIPEI, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou o lançamento das placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX™ série 50 com tecnologia NVIDIA Blackwell e AI, incluindo a GeForce RTX™ 5090, RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070, na CES. Os modelos mais recentes de placas de vídeo da GIGABYTE tiram proveito das soluções de resfriamento de ponta desenvolvidas para as unidades de processamento gráfico (GPUs) NVIDIA GeForce RTX™ série 50 para obter um melhor desempenho em jogos pesados. Desenvolvidas com o conceito de design de produto "Evolution of Ten", as placas de vídeo GeForce RTX™ série 50 da GIGABYTE melhoram o desempenho térmico em até 10% e reduzem o volume total da placa em até 10% para uma experiência de construção de PC mais compatível.

GIGABYTE lança resfriamento aperfeiçoado e placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX™ série 50 mais compactas na CES 2025

Com a tecnologia NVIDIA Blackwell, as GPUs GeForce RTX™ série 50 trazem recursos revolucionários para jogadores e desenvolvedores. Equipada com um nível altíssimo de potência de IA, a placa de vídeo RTX™ série 50 possibilita a obtenção de novas experiências e fidelidade gráfica de nível superior. Potencialize o desempenho com o NVIDIA DLSS 4, gere imagens em uma velocidade sem precedentes e desperte a criatividade com o NVIDIA Studio. Além disso, acesse os microsserviços NVIDIA NIM - modelos de IA de última geração que permitem que entusiastas e desenvolvedores criem assistentes, agentes e fluxos de trabalho de IA com desempenho máximo em sistemas prontos para NIM.

Paralelamente à mais recente tecnologia NVIDIA DLSS, a GIGABYTE atualizou as soluções de resfriamento AORUS XTREME WATERFORCE e a icônica WINDFORCE para complementar o alto desempenho das GPUs RTX™ série 50. Aperfeiçoado com a inclusão de pasta térmica de metal líquido, o modelo de resfriamento a água multifuncional XTREME WATERFORCE oferece até 10 vezes mais coeficiente de transferência de calor. Já o modelo de bloco de água, o AORUS XTREME WATERFORCE WB, foi projetado para configurações de loop de água personalizáveis. Ambas as soluções de resfriamento a água oferecem dissipação de calor excepcional e operação silenciosa durante cargas de trabalho pesadas.

Ao equilibrar o desempenho avançado em jogos e a eficiência térmica nas variantes de resfriamento a ar, a GIGABYTE aperfeiçoou a solução de resfriamento WINDFORCE com o novo design Hawk Fan para minimizar a turbulência e o nível de ruído, aumentando o fluxo de ar em 12,5% e proporcionando uma melhoria de até 53,6% na pressão do ar. O gel condutor térmico de nível de servidor pode aderir perfeitamente à superfície de vários componentes sem se deslocar em usos durante um longo prazo. A variante premium AORUS MASTER vai além, apresentando o Screen Cooling Plus com um ventilador extra para aumentar o fluxo de ar e o RTX™ 5090 MASTER é equipado com tubos de calor supercondutores com tecnologia de sinterização de seção para melhorar a distribuição de calor.

Com uma gama diversificada de modelos, incluindo os modelos premium AORUS XTREME e MASTER, GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE e WINDFORCE com variações brancas e modelos que se encaixam na diretriz das placas GeForce SFF-Ready Enthusiast, as placas de vídeo GIGABYTE GeForce RTX™ série 50 atendem a uma ampla gama de jogadores. Visite GIGABYTE EVENT | CES 2025 para obter mais informações sobre as placas de vídeo GIGABYTE GeForce RTX™ série 50.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2591302/Picture2.jpg

