GIGABYTE präsentiert verbesserte Kühllösungen und kompaktere NVIDIA GeForce RTX™ 50-Serie-Grafikkarten auf der CES 2025

Das „Evolution of Ten"-Design macht die Karten 10 % kühler und kleiner

TAIPEI, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, hat auf der CES die Einführung der NVIDIA GeForce RTX™ 50-Serie-Grafikkarten angekündigt, die von NVIDIA Blackwell und KI angetrieben werden. Dazu gehören die Modelle GeForce RTX™ 5090, RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti und RTX™ 5070. Die neuesten GIGABYTE-Grafikkarten setzen auf fortschrittliche Kühllösungen, die speziell für NVIDIA GeForce RTX™ 50-Serie-GPUs entwickelt wurden, um die Leistung in anspruchsvollen Spielen zu optimieren. Mit dem Produktdesign-Konzept „Evolution of Ten" verbessern die GIGABYTE GeForce RTX™ 50-Serie-Grafikkarten die thermische Leistung um bis zu 10 % und reduzieren gleichzeitig das Gesamtvolumen der Karte um bis zu 10 %, um ein noch kompatibleres PC-Bau-Erlebnis zu ermöglichen.

Angetrieben von NVIDIA Blackwell bieten die GeForce RTX™ 50-Serie-Grafikprozessoren innovative Funktionen. Ausgestattet mit beeindruckender KI-Leistung ermöglicht die RTX™ 50-Serie neue Erlebnisse und Grafikqualität auf höchstem Niveau. Steigern Sie die Leistung mit NVIDIA DLSS 4, generieren Sie Bilder in beispielloser Geschwindigkeit und entfalten Sie Ihre Kreativität mit NVIDIA Studio. Zudem profitieren Sie von den NVIDIA NIM-Microservices – modernste KI-Modelle, mit denen Enthusiasten und Entwickler leistungsstarke KI-Assistenten, Agenten und Workflows auf NIM-kompatiblen Systemen erstellen können.

Neben der neuesten NVIDIA DLSS-Technologie hat GIGABYTE sowohl die AORUS XTREME WATERFORCE- als auch die ikonischen WINDFORCE-Kühllösungen aufgerüstet, um die hohe Leistung der RTX™ 50-Serie-Grafikprozessoren optimal zu unterstützen. Dank des Einsatzes von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste bietet das XTREME WATERFORCE All-in-One-Wasserkühlungsmodell eine bis zu 10-fach höhere Wärmeübertragungsrate. Das Waterblock-Modell, AORUS XTREME WATERFORCE WB, ist hingegen für individuell anpassbare Wasserkreisläufe konzipiert. Beide Wasserkühlungslösungen sorgen für außergewöhnliche Wärmeableitung und einen geräuscharmen Betrieb selbst bei anspruchsvollen Arbeitslasten.

Um fortschrittliche Gaming-Leistung und thermische Effizienz bei den luftgekühlten Varianten in Einklang zu bringen, hat GIGABYTE die WINDFORCE-Kühllösung mit dem neuen Hawk-Fan-Design optimiert. Dieses reduziert Turbulenzen und Geräuschpegel, erhöht den Luftstrom um 12,5 % und verbessert den Luftdruck um bis zu 53,6 %. Eine wärmeleitende Gelpaste in Serverqualität haftet perfekt an den Oberflächen verschiedener Komponenten und bleibt auch bei langfristiger Nutzung stabil. Die Premium-Variante AORUS MASTER geht noch einen Schritt weiter: Sie verfügt über Screen Cooling Plus mit einem zusätzlichen Luftstromventilator für besseren Luftdurchsatz. Die RTX™ 5090 MASTER ist zudem mit Superconducting Heatpipes[1] mit Segment-Sintertechnologie ausgestattet, die die Wärmeverteilung verbessern.

Mit einer vielfältigen Modellpalette, darunter die Premium-Modelle AORUS XTREME und MASTER, sowie GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE und WINDFORCE, inklusive weißer Varianten und Modellen, die den Richtlinien für SFF-Ready Enthusiast GeForce-Karten entsprechen, bietet die GIGABYTE GeForce RTX™ 50-Serie Grafikkarten für eine breite Zielgruppe von Gamern. Besuchen Sie GIGABYTE EVENT | CES 2025 für weitere Informationen zu den GIGABYTE Grafikkarten der GeForce RTX™ 50-Serie.

