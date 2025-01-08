技嘉於 CES 2025 首度亮相升級散熱設計與精實體積的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡

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GIGABYTE

08 1月, 2025, 09:00 CST

Evolution of Ten 設計概念增強 10% 效能且縮小 10% 體積

台北2025年1月8日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）於 CES 2025 發布採用 NVIDIA Blackwell 架構及 AI 技術的 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡，包含 GeForce RTX™ 5090, RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti, and RTX™ 5070 等機種。技嘉最新系列顯示卡搭載專為 NVIDIA GeForce RTX™ 50 系列顯示晶片設計的頂級散熱系統，可大幅提升高負載需求的遊戲表現。以 "Evolution of Ten" 為設計概念，技嘉新系列顯示卡提升高達 10% 散熱效率，並減少 10% 整體體積，提供高遊戲效能及更輕鬆上手的 PC 組裝體驗。

採用 NVIDIA Blackwell 架構的 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡以強大的 AI 運算能力，為生成式人工智慧和加速運算帶來的突破性進展，並為遊戲玩家和創作者帶來顛覆性的效能。同時，借助 NVIDIA DLSS 4 技術以 AI 提升幀數與畫質，以前所未有的速度生成圖像，並藉由 NVIDIA Studio 平台加速工作流程與釋放創造力。此外， NVIDIA NIM 推理微服務提供先進的 AI 模型，讓開發者及使用者能在 NIM 支援的系統上輕鬆構建工作流程與打造 AI 助理。

技嘉於 CES 2025 首度亮相升級散熱設計與精實體積的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡
技嘉於 CES 2025 首度亮相升級散熱設計與精實體積的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡

為了支援最新的 NVIDIA DLSS 技術及高效能的 RTX™ 50 系列顯示晶片，技嘉同步升級 AORUS XTREME WATERFORCE 水之力和經典 WINDFORCE 風之力散熱系統。AORUS XTREME WATERFORCE 一體式水冷機種採用液態金屬散熱介質，提供比傳統材質高10倍的導熱係數，有效強化散熱；而 AORUS XTREME WATERFORCE WB 專為客制化的開放式水冷散熱系統而設計，兩款水冷機種均可在高強度負載下以低溫靜音狀態運行。

為了同時提升遊戲效能及散熱效率，WINDFORCE 風之力散熱系統採用全新的 Hawk 風扇設計，有效減少風阻及降低噪音，同時增加 12.5% 風流及 53.6% 風壓。技嘉也升級採用伺服器等級導熱凝膠，可長期完美地附著在各元件表面不位移。為頂級電競而生的 AORUS MASTER 系列機種還額外配備 Screen Cooling Plus 增流風扇；RTX™ 5090 MASTER 更搭載分段燒結的高效熱導管，以提供最卓越的散熱效能。

技嘉 GeForce RTX™ 50 系列顯卡包括 AORUS XTREME 和 MASTER、GIGABYTE AERO、GAMING、EAGLE 和 WINDFORCE 等，另有白色及符合 SFF-Ready Enthusiast GeForce 顯示卡的機種，可滿足廣泛的玩家需求。更多技嘉 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡產品資訊，請參閱 GIGABYTE EVENT | CES 2025

SOURCE GIGABYTE

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