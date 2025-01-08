技嘉於 CES 2025 首度亮相升級散熱設計與精實體積的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列顯示卡

為了支援最新的 NVIDIA DLSS 技術及高效能的 RTX™ 50 系列顯示晶片，技嘉同步升級 AORUS XTREME WATERFORCE 水之力和經典 WINDFORCE 風之力散熱系統。AORUS XTREME WATERFORCE 一體式水冷機種採用液態金屬散熱介質，提供比傳統材質高10倍的導熱係數，有效強化散熱；而 AORUS XTREME WATERFORCE WB 專為客制化的開放式水冷散熱系統而設計，兩款水冷機種均可在高強度負載下以低溫靜音狀態運行。

為了同時提升遊戲效能及散熱效率，WINDFORCE 風之力散熱系統採用全新的 Hawk 風扇設計，有效減少風阻及降低噪音，同時增加 12.5% 風流及 53.6% 風壓。技嘉也升級採用伺服器等級導熱凝膠，可長期完美地附著在各元件表面不位移。為頂級電競而生的 AORUS MASTER 系列機種還額外配備 Screen Cooling Plus 增流風扇；RTX™ 5090 MASTER 更搭載分段燒結的高效熱導管，以提供最卓越的散熱效能。

技嘉 GeForce RTX™ 50 系列顯卡包括 AORUS XTREME 和 MASTER、GIGABYTE AERO、GAMING、EAGLE 和 WINDFORCE 等，另有白色及符合 SFF-Ready Enthusiast GeForce 顯示卡的機種，可滿足廣泛的玩家需求。更多技嘉 GeForce RTX™ 50 系列顯示卡產品資訊，請參閱 GIGABYTE EVENT | CES 2025 。

SOURCE GIGABYTE