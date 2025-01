GIGABYTE présente un refroidissement optimisé et des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series plus compactes au CES 2025

Le design Evolution of Ten rend les cartes 10 % plus refroidies et plus petites.

TAIPEI, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, annonce le lancement au CES des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series dotées de NVIDIA Blackwell et d'IA, notamment les GeForce RTX™ 5090, RTX™ 5090 D, RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti et RTX™ 5070. Les derniers modèles de cartes graphiques GIGABYTE s'appuient sur des solutions de refroidissement de pointe conçues pour les GPU NVIDIA GeForce RTX™ 50 Series afin d'améliorer les performances dans les jeux exigeants. Produites avec le concept « Evolution of Ten », les cartes graphiques GeForce RTX™ 50 Series de GIGABYTE améliorent les performances thermiques jusqu'à 10% et réduisent le volume global de la carte jusqu'à 10% pour une expérience de construction de PC plus compatible.

Optimisés par NVIDIA Blackwell, les GPU GeForce RTX™ 50 Series apportent des capacités qui changent la donne pour les joueurs et les créateurs. Dotée d'un niveau massif de puissance IA, la série RTX™ 50 Series permet de vivre de nouvelles expériences et une fidélité graphique de niveau supérieur. Multipliez les performances avec NVIDIA DLSS 4, générez des images à une vitesse sans précédent et libérez votre créativité avec NVIDIA Studio. De plus, accédez aux microservices NVIDIA NIM, des modèles d'IA de pointe qui permettent aux passionnés et aux développeurs de créer des assistants, des agents et des flux de travail d'IA avec des performances optimales sur des systèmes prêts pour le NIM.

Parallèlement à la dernière technologie NVIDIA DLSS, GIGABYTE a mis à jour les solutions de refroidissement AORUS XTREME WATERFORCE et l'emblématique WINDFORCE pour compléter les hautes performances des GPU RTX™ 50 Series. Doté d'une graisse thermique à base de métal liquide, le modèle de refroidissement à eau tout-en-un XTREME WATERFORCE offre un coefficient de transfert thermique jusqu'à 10 fois supérieur. Le modèle à bloc d'eau, AORUS XTREME WATERFORCE WB, est conçu pour les boucles d'eau personnalisables. Les deux solutions de refroidissement par eau assurent une dissipation exceptionnelle de la chaleur et un fonctionnement silencieux pendant les charges de travail exigeantes.

En équilibrant les performances de jeu et l'efficacité thermique sur les variantes de refroidissement par air, GIGABYTE a amélioré la solution de refroidissement WINDFORCE avec le nouveau design Hawk Fan pour minimiser les turbulences et le niveau de bruit, en augmentant le flux d'air de 12,5%, et en fournissant jusqu'à 53,6% d'amélioration de la pression d'air. Le gel conducteur thermique de qualité serveur adhère parfaitement à la surface de divers composants sans se déplacer pour une utilisation à long terme. La variante premium AORUS MASTER va encore plus loin en proposant le Screen Cooling Plus avec un ventilateur supplémentaire pour plus de débit d'air et la RTX™ 5090 MASTER est équipée de caloducs supraconducteurs avec technologie de frittage de sections pour améliorer la distribution de la chaleur.

Avec une gamme diversifiée de modèles, notamment les modèles haut de gamme AORUS XTREME et MASTER, les modèles GIGABYTE AERO, GAMING, EAGLE et WINDFORCE avec des variantes blanches et des modèles qui correspondent à la ligne directrice des cartes GeForce Enthusiast SFF-Ready, les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX™ 50 Series s'adressent à un large éventail de joueurs. Rendez-vous sur GIGABYTE EVENT | CES 2025 pour plus d'informations sur les cartes graphiques GIGABYTE GeForce RTX™ 50 Series.

