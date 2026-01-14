TAIPEI, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE revela uma nova visão de como as pessoas interagem com a inteligência artificial na CES 2026, que acontece de 6 a 9 de janeiro. Sob o tema "The World as Prompt" (O Mundo como Prompt), a empresa apresenta uma experiência imersiva, impulsionada por IA, que reúne tecnologias avançadas de notebooks, software inteligente e interação centrada no ser humano para explorar novos modelos de colaboração entre humanos e IA.

GIGABYTE redefine a interação humano-IA na CES 2026 com uma experiência totalmente imersiva e participativa

Ao iniciar a experiência, os visitantes geram um gêmeo digital personalizado, usando inteligência artificial, que serve como passaporte ao longo de toda a jornada. Este avatar conecta os participantes a uma série de experiências interativas com produtos de IA e, por fim, gera um breve vídeo com os principais destaques da missão, como uma lembrança personalizada da visita.

A interação entre humanos e IA ganha vida nos notebooks da série GIGABYTE RTX 50 e no GiMATE, o assistente virtual inteligente da GIGABYTE. Por meio da interação natural baseada em voz, o GiMATE se adapta a diferentes cenários de uso, desde trabalho criativo e programação até produtividade e entretenimento, demonstrando como a IA pode responder de forma intuitiva às necessidades e aos estilos de vida individuais. O processamento de IA em tempo real e as cargas de trabalho de IA no dispositivo permitem uma interação ágil, sem depender de sistemas em nuvem.

A experiência também oferece uma visão mais detalhada de como o design de hardware sustenta o desempenho de IA de última geração. A arquitetura térmica WINDFORCE INFINITY EX da GIGABYTE permite que os visitantes explorem visualmente a estrutura interna sob o teclado, ilustrando como o design de resfriamento avançado ajuda a suportar cargas de trabalho de IA e GPU de alto desempenho. Os novos laptops lançados, incluindo o AERO X16 Copilot+ PC, equipado com processadores AMD Ryzen™ AI 9 Série 400 e placa de vídeo NVIDIA® RTX™, destacam a visão da GIGABYTE de computação portátil com IA, projetada para transitar com perfeição entre trabalho, lazer e criatividade.

A jornada culmina com o AORUS MASTER 16 (2026), que apresenta um design leve e refinado, materiais premium e o retorno de uma tela OLED com alta taxa de atualização para jogos e criação imersivos. Fluxos de trabalho aprimorados por IA, incluindo a codificação assistida por IA com a tecnologia GiMATE, demonstram como desempenho e inteligência convergem em uma única plataforma.

Por meio de sua experiência na CES 2026, a GIGABYTE ilustra um futuro em que a IA vai além da automação para se tornar uma colaboradora criativa, respondendo não apenas a comandos, mas também à expressão humana. Os visitantes poderão conferir a vitrine de produtos da GIGABYTE na CES 2026, localizada no Venetian Expo, Nível 3, Lido 3005.

