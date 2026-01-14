GIGABYTE redefine la interacción entre las personas y la IA en la CES 2026 con una experiencia totalmente inmersiva y participativa

TAIPÉI, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE presentó una nueva visión sobre cómo las personas interactúan con la inteligencia artificial en la CES 2026, que se llevó a cabo del 6 al 9 de enero. Con el tema "The World as Prompt" (El mundo en un prompt), la empresa presenta una experiencia inmersiva impulsada por IA que combina tecnologías avanzadas para computadoras portátiles, software inteligente e interacción centrada en el ser humano para explorar nuevos modelos de colaboración entre las personas y la IA.

Al ingresar a la experiencia, los visitantes generan una réplica digital personalizada con IA que sirve como pasaporte digital durante todo el recorrido. Este avatar conecta a los participantes con una serie de experiencias interactivas con productos de IA y, finalmente, genera un breve video con lo más destacado de la visita como recuerdo personalizado de su recorrido.

La interacción entre las personas y la IA se hace realidad mediante la serie de computadoras portátiles RTX 50 de GIGABYTE, y GiMATE, el asistente inteligente con IA de GIGABYTE. Mediante la interacción natural basada en la voz, GiMATE se adapta a diferentes situaciones de uso, desde el trabajo creativo y la programación hasta la productividad y el entretenimiento, y demuestra cómo la IA puede responder de forma intuitiva a las necesidades y estilos de vida individuales. El procesamiento de IA en tiempo real y las cargas de trabajo de la IA en el dispositivo permiten una interacción receptiva sin depender de sistemas basados en la nube.

Además, la experiencia ofrece una visión más detallada de cómo el diseño del hardware respalda el rendimiento de la IA de última generación. La arquitectura térmica WINDFORCE INFINITY EX de GIGABYTE les permite a los visitantes explorar de forma visual la estructura interna debajo del teclado, lo que ilustra cómo el avanzado diseño de refrigeración ayuda a mantener el alto rendimiento de las cargas de trabajo de la IA y la GPU. Las nuevas computadoras portátiles presentadas, entre las que se incluyen el modelo AERO X16 Copilot+ PC, potenciado por los procesadores AMD Ryzen™ AI 9 Serie 400 y las tarjetas gráficas NVIDIA® RTX™, ponen de relieve la visión de GIGABYTE sobre la informática portátil con IA, diseñada para pasar sin problemas del trabajo al ocio y a la creatividad.

La experiencia culmina con el AORUS MASTER 16 (2026), que presenta un diseño ligero y refinado, materiales de primera calidad y el regreso de una pantalla OLED con una alta frecuencia de actualización para una experiencia inmersiva de juego y creación. Los flujos de trabajo mejorados con IA, incluida la programación asistida por IA impulsada por GiMATE, demuestran cómo el rendimiento y la inteligencia confluyen en una única plataforma.

Mediante su experiencia en la CES 2026, GIGABYTE representa un futuro en el que la IA va más allá de la automatización para convertirse en un colaborador creativo, que responde no solo a órdenes, sino también a las expresiones de las personas. Los visitantes pueden disfrutar de la exposición de los productos de GIGABYTE en la CES 2026, que se presenta en el Venetian Expo, nivel 3, Lido 3005.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2860207/CES_2026_GIGABYTE_SUITE_KV.jpg

FUENTE GIGABYTE