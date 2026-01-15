GIGABYTE redefine la interacción entre humanos y la IA en el CES 2026 con una experiencia totalmente inmersiva y participativa

TAIPÉI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE redefine la interacción con la inteligencia artificial en el CES 2026, que tiene lugar del 6 al 9 de enero. Bajo el lema «The World as Prompt», la empresa presenta una experiencia inmersiva basada en la IA que aglutina tecnologías avanzadas para ordenadores portátiles, software inteligente e interacción humana para explorar nuevos modelos de interacción entre la IA y las personas.

GIGABYTE Redefines Human-AI Interaction at CES 2026 with a Fully Immersive, Participatory Experience

Para acceder a la experiencia, los visitantes generarán un clon digital personalizado mediante IA que deberán utilizar como pasaporte digital en todo momento. Este avatar permite que los participantes se conecten a diversas experiencias interactivas de IA y genera un vídeo de los momentos destacados de su misión como recuerdo de la visita.

Para que las personas interactúen con la IA se utilizan ordenadores portátiles GIGABYTE RTX 50 y GiMATE, el asistente de IA de GIGABYTE. GiMATE se adapta a distintos escenarios de uso mediante una interacción natural por voz, desde casos de trabajo y programación creativa hasta la productividad y el entretenimiento, lo que deja patente que la IA es capaz de responder de forma intuitiva a distintas necesidades y estilos de vida. El procesamiento de la IA en tiempo real y de sus cargas de trabajo directamente desde el dispositivo permiten una interacción receptiva sin necesidad de depender de sistemas basados en la nube.

La experiencia también permite conocer mejor cómo se adapta el diseño del hardware para trabajar con la IA de nueva generación. La arquitectura térmica WINDFORCE INFINITY EX de GIGABYTE permite que los visitantes exploren visualmente la estructura interna bajo el teclado, lo que ilustra cómo un diseño de refrigeración avanzado permite la ejecución de cargas de trabajo de IA y GPU de alto rendimiento. Los nuevos ordenadores portátiles, que incluyen el AERO X16 Copilot+ PC, con procesadores AMD Ryzen™ AI 9 Serie 400 y gráficos NVIDIA® RTX™, representan la visión de la marca de diseñar dispositivos portátiles con IA capaces de adaptarse a entornos laborales, lúdicos o creativos.

La experiencia culmina con el AORUS MASTER 16 (2026), que luce un diseño más ligero y refinado, materiales de primera calidad y el retorno de una pantalla OLED con una frecuencia de refresco elevada que permite participar en juegos y procesos de creación inmersivos. Los flujos de trabajo mejorados por IA, entre los que se incluyen procesos de programación asistida por IA gracias a GiMATE, demuestran cómo una única plataforma es capaz de ofrecer rendimiento e inteligencia.

A través de la experiencia del CES 2026, GIGABYTE ilustra un futuro en el que la IA supera las barreras de la automatización para ofrecer una colaboración creativa, capaz de responder tanto a las órdenes directas como a la expresión humana. Los visitantes pueden descubrir los productos de GIGABYTE en el CES 2026, en el Venetian Expo, nivel 3, Lido 3005.

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/2859235/CES_2026_GIGABYTE_SUITE_KV.jpg