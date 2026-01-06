GIGABYTE lança sua placa de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY com refrigeração inovadora e design compacto na CES 2026

TAIPEI, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, apresenta a sua mais nova placa de vídeo, a AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY na CES 2026, exibindo um design inovador que combina dimensões compactas com uma solução de resfriamento de última geração. Com o revolucionário sistema de refrigeração WINDFORCE HYPERBURST e um layout de PCB diferenciado, pioneiro no setor, este mais recente modelo de topo de linha redefine o desempenho do fluxo de ar e o formato para configurações de jogos sofisticadas.

Um sistema de refrigeração bem projetado é o segredo para explorar todo o potencial de uma GPU e sempre foi a principal prioridade de todas as placas gráficas da GIGABYTE. Com um design de PCB diferenciado na placa de vídeo AORUS GeForce RTX™ 5090 AORUS INFINITY, o novo sistema de resfriamento WINDFORCE HYPERBURST permite um fluxo de ar penetrante em ambos os lados da placa traseira para promover um resfriamento otimizado e sem obstruções. No centro da placa, uma ventoinha Overdrive adicional é ativada quando há cargas de trabalho intensas para gerar um fluxo extra de ar frio, proporcionando um desempenho ideal para jogos e liberando totalmente o poder de computação da IA RTX.

Esta placa inovadora tem um design circular realçado por uma placa de metal fundido, um dissipador de calor circular especialmente projetado e a icônica iluminação RGB Halo da GIGABYTE para mostrar esse conjunto com desempenho incomparável. Combinada com um acabamento de alta qualidade, uma solução de refrigeração inovadora e um design revolucionário, a placa é compacta, com apenas 33 cm de comprimento e 14,5 cm de altura, garantindo compatibilidade com uma grande variedade de gabinetes.

Desde jogos sofisticados até uma IA acessível, a GIGABYTE continua a ultrapassar os limites em todos os níveis de desempenho e design. Acesse EVENTO GIGABYTE | CES 2026 para obter mais informações. Para conhecer todos os produtos apresentados pessoalmente, visite o estande da GIGABYTE nº 8519 no LVCC North Hall durante a CES 2026 ou participe das sessões para a mídia e VIPs no Venetian Ballroom, nível 3, Lido 3004, 3005 e 3104.

