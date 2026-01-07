TAIPEI, 7 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, a principal marca mundial de computadores, apresenta hoje quatro monitores gamers OLED revolucionários na CES 2026. Para explorar todo o potencial dos painéis OLED, esses monitores líderes do setor oferecem o melhor ajuste de qualidade da imagem, aprimorando tanto o conteúdo em HDR quanto em SDR. Proporcionando a melhor experiência visual e um controle incomparável sobre cada detalhe, além de incorporar recursos táticos exclusivos para um controle responsivo no jogo, a GIGABYTE reforça, mais uma vez, sua liderança em inovação para monitores de jogos.

GIGABYTE reforça a excelência em OLED com quatro novos modelos que trazem melhorias de display na CES 2026

Para melhorar o brilho em HDR, a GIGABYTE oferece modos de imagem HDR cuidadosamente ajustados, incluindo HDR Movie, HDR Game e HDR Vivid, cada um otimizado para diferentes cenários de visualização. Porém, um desafio comum em muitos monitores OLED é que as imagens ficam excessivamente escuras em HDR no modo de brilho máximo, devido às limitações do APL. A GIGABYTE solucionou isso por meio do HyperNits, um recurso de ajuste avançado que utiliza um algoritmo exclusivo para remodelar, de forma inteligente, a curva EOTF. O HyperNits aumenta o brilho em até 30%, preservando os detalhes críticos dos realces. Os usuários podem escolher entre as opções HyperNits High, para obter o máximo aumento de brilho, ou HyperNits Medium, para um aumento suave de 20% em ambientes mais escuros.

Para o conteúdo em SDR do dia a dia, a GIGABYTE apresenta o AI Picture Mode, treinado com um grande conjunto de dados, para melhorar a visualização diária, aplicando automaticamente o melhor modo de exibição, com ajustes finos para cada atividade. Ele reduz o brilho e a luz azul para maior conforto no trabalho, aumenta o contraste e ajusta a gama de cores para uma sensação cinematográfica, ou ativa o AI Black Equalizer para oferecer visibilidade superior em jogos FPS. Todos os ajustes ocorrem de maneira uniforme, em tempo real, garantindo uma experiência de visualização consistentemente aprimorada e adaptada a cada usuário.

Além dos recursos de ajuste da qualidade da imagem, os recursos táticos exclusivos da GIGABYTE definem o desempenho e as funcionalidades de seus monitores para jogos. Com apenas um clique, o recurso Tactical Switch 2.0 permite alternar resoluções e proporções de tela, como 4:3 e 5:4, oferecendo maior flexibilidade para diferentes tipos de jogos. Além disso, o recurso Ultra Clear melhora a nitidez do movimento e reduz o desfoque, proporcionando imagens mais nítidas em jogos de ritmo acelerado, vídeos repletos de ação e conteúdo dinâmico.

A linha CES 2026 inclui o QD-OLED ultra-wide MO34WQC36 e o QD-OLED MO32U24 4K, com a mais recente película antirreflexo QD-OLED e DisplayHDR True Black 500; o MO34WQC36 ainda se beneficia da nova estrutura de subpíxeis com listras em V para uma maior nitidez do texto; o MO27Q28GR aproveita a tecnologia RealBlack Glossy WOLED de 4ª geração e é certificado pela UL por seu desempenho excepcional de preto em ambientes claros, e o QD-OLED MO27Q2A de 27 polegadas agora é oferecido em um novo acabamento branco, o MO27Q2A ICE.

Para experimentar em primeira mão o futuro dos monitores gamers OLED da GIGABYTE, acesse EVENTO GIGABYTE | CES 2026, visite o estande da GIGABYTE (nº 8519 no LVCC North Hall) ou o salão GIGABYTE para a mídia e VIPs no The Venetian Convention and Expo Center.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855175/CES2026_Monitor_Series_KV_1280x720.jpg

FONTE GIGABYTE