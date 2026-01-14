技嘉於 CES 2026 以沉浸式、參與式體驗重新定義人智互動
14 1月, 2026, 14:00 CST
台北2026年1月14日 /美通社/ -- 技嘉科技（GIGABYTE）於 2026 年 1 月 6 日至 9 日 舉行的 CES 2026 上，發佈人類與人工智慧互動方式的全新願景。以「The World as Prompt（世界即提示）」為主題，技嘉打造了一場由 AI 驅動的沉浸式體驗，融合先進筆電技術、智慧軟體與以人為本的互動設計，探索人智協作的新模式。
進入體驗區後，參觀者將生成一個專屬的 AI 數位分身，作為貫穿整個體驗旅程的「數位護照」。該數位分身將引導參與者體驗一系列互動式 AI 產品，並在旅程結束時生成一段個人化的「任務精彩回顧」短片，作為專屬紀念。
借助技嘉 RTX 50 系列筆電及其智慧 AI 助手 GiMATE，人智互動在現場被生動呈現。透過自然的語音互動方式，GiMATE 能夠靈活適配從創意設計、程式開發到高效辦公與娛樂等多元使用情境，展現 AI 如何直觀回應個人需求與生活方式。即時 AI 運算與裝置端 AI 工作負載處理能力，使系統在無需依賴雲端的情況下，即可實現快速回應與流暢互動。
該體驗亦深入展示硬體設計如何支撐次世代 AI 效能。技嘉的 WINDFORCE INFINITY EX 散熱架構，讓參觀者能夠直觀了解鍵盤下方的內部結構，清楚呈現先進散熱設計如何持續支撐高強度 AI 與 GPU 運算。全新發表的多款筆電，包括搭載 AMD Ryzen™ AI 9 400 系列處理器與 NVIDIA® RTX™ 顯示晶片的 AERO X16 Copilot+ PC，充分展現技嘉對行動 AI 運算的願景，實現工作、娛樂與創作之間的無縫切換。
體驗之旅最終聚焦於 AORUS MASTER 16（2026），展現更輕量化的精緻設計、高階材質工藝，以及高更新率 OLED 顯示器的回歸，為沉浸式遊戲與創作體驗而生。包括由 GiMATE 驅動的 AI 輔助程式開發在內，多項 AI 強化工作流程，具體呈現效能與智慧如何於單一平台中深度整合。
透過 CES 2026 的整體體驗，技嘉描繪了一個 AI 超越自動化、成為創意協作者的未來，不僅回應指令，更能理解並回應人類表達。誠摯邀請蒞臨 CES 2026 威尼斯人會展中心三樓 Lido 3005，親身體驗技嘉的產品展示。
