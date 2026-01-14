技嘉於 CES 2026 以沉浸式、參與式體驗重新定義人智互動

借助技嘉 RTX 50 系列筆電及其智慧 AI 助手 GiMATE，人智互動在現場被生動呈現。透過自然的語音互動方式，GiMATE 能夠靈活適配從創意設計、程式開發到高效辦公與娛樂等多元使用情境，展現 AI 如何直觀回應個人需求與生活方式。即時 AI 運算與裝置端 AI 工作負載處理能力，使系統在無需依賴雲端的情況下，即可實現快速回應與流暢互動。

該體驗亦深入展示硬體設計如何支撐次世代 AI 效能。技嘉的 WINDFORCE INFINITY EX 散熱架構，讓參觀者能夠直觀了解鍵盤下方的內部結構，清楚呈現先進散熱設計如何持續支撐高強度 AI 與 GPU 運算。全新發表的多款筆電，包括搭載 AMD Ryzen™ AI 9 400 系列處理器與 NVIDIA® RTX™ 顯示晶片的 AERO X16 Copilot+ PC，充分展現技嘉對行動 AI 運算的願景，實現工作、娛樂與創作之間的無縫切換。

體驗之旅最終聚焦於 AORUS MASTER 16（2026），展現更輕量化的精緻設計、高階材質工藝，以及高更新率 OLED 顯示器的回歸，為沉浸式遊戲與創作體驗而生。包括由 GiMATE 驅動的 AI 輔助程式開發在內，多項 AI 強化工作流程，具體呈現效能與智慧如何於單一平台中深度整合。

透過 CES 2026 的整體體驗，技嘉描繪了一個 AI 超越自動化、成為創意協作者的未來，不僅回應指令，更能理解並回應人類表達。誠摯邀請蒞臨 CES 2026 威尼斯人會展中心三樓 Lido 3005，親身體驗技嘉的產品展示。

SOURCE GIGABYTE