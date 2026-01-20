Guide Outdoor apresentará ApexVision na SHOT Show 2026: uma era de ultraclareza se inicia em Las Vegas

LAS VEGAS, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Após sua estreia aclamada na CES 2026, a Guide Outdoor apresentará o ApexVision na SHOT Show 2026 em Las Vegas (de 20 a 23 de janeiro), no estande nº 40516. Como um evento de destaque para os setores de tiro, caça e atividades ao ar livre, a SHOT Show reúne profissionais para conhecer as tecnologias que definirão o ano que está por vir. O ApexVision representa um grande avanço em imagens térmicas de ultranitidez, e seus equipamentos ópticos para caça, projetados especificamente para esse fim, certamente atrairão caçadores e entusiastas de atividades ao ar livre durante toda a feira.

Guide Outdoor apresentará o ApexVision no estande nº 40516

O ApexVision representa um avanço significativo no desempenho de imagens térmicas por meio da profunda integração de hardware e software. Ele combina o avançado detector infravermelho ApexCore S1, a plataforma de processamento Nexus 1.0 de alto desempenho e o algoritmo Hyper-light 2.0 com inteligência artificial, proporcionando detalhes de imagem excepcionais, contraste superior e aprimoramento de bordas, supressão de ruído e visualizações sem atrasos — mesmo com alta ampliação ou em alvos em movimento rápido.

Na SHOT Show 2026, a ApexVision fará demonstrações em uma linha completa de sistemas ópticos térmicos no estande da Guide Outdoor:

A luneta multiespectral TU1260MS , equipada com a mais recente tecnologia ApexVision, oferece ultranitidez e precisão. Proporciona movimentos suaves e sem fantasmas, imagens de alta fidelidade e detalhes extremamente nítidos, mesmo a longas distâncias. A TU1260MS utiliza um sensor térmico de 1280×1024 e um sensor CMOS de baixa luminosidade de 1920×1080, NETD≤15mK, lente objetiva de 60mm e telêmetro a laser de 1500m. A TU1260MS, uma companheira de caça sob medida, permite nitidez em nível de megapixel e disparos precisos tanto para caça diurna quanto noturna.

Outros dispositivos ópticos populares com tecnologia ApexVision também estarão em exibição para demonstrações práticas, incluindo dispositivos de visão térmica e noturna, miras termográficas, acessórios, além de monoculares e binóculos.

"O ApexVision não é apenas uma atualização, ele marca a chegada da Era da UltraClareza em imagens térmicas." Afirmou Hank Huang, CEO da Guide Outdoor, "Essa inovação representa anos de dedicação em fornecer informações térmicas decisivas e práticas, permitindo que caçadores experientes enxerguem com mais clareza, reajam mais rápido e operem com maior confiança. Convidamos todos na SHOT Show a passarem e verem a diferença de perto."

Os participantes são encorajados a visitar o estande da Guide Outdoor, nº 40516, no piso 1 do Venetian, para testes práticos e prévias ao vivo dos equipamentos de ótica para caça com tecnologia ApexVision.

A Guide Outdoor está interessada em explorar oportunidades globais de parcerias e colaboração. Saiba mais em www.guideoutdoor.com ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864325/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg

FONTE Guide outdoor