Guide Outdoor präsentiert ApexVision auf der SHOT Show 2026: In Las Vegas bricht eine Ära der Ultra-Klarheit an

LAS VEGAS, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nach seinem vielbeachteten Debüt auf der CES 2026 wird Guide Outdoor ApexVision auf der SHOT Show 2026 in Las Vegas (20.–23. Januar) am Stand Nr. 40516 vorstellen. Als führende Veranstaltung für die Schieß-, Jagd- und Outdoor-Branche bringt die SHOT Show Fachleute zusammen, um Technologien zu erkunden, die das kommende Jahr prägen werden. ApexVision markiert einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der hochauflösenden Wärmebildtechnik, und seine maßgeschneiderte Jagdoptik wird während der gesamten Messe ernsthafte Jäger und Outdoor-Enthusiasten anziehen.

Guide Outdoor to Showcase ApexVision at #40516

ApexVision markiert einen erheblichen Fortschritt in der Wärmebildleistung durch die tiefe Integration von Hardware und Software. Es kombiniert den fortschrittlichen Infrarotdetektor ApexCore S1, die leistungsstarke Verarbeitungsplattform Nexus 1.0 und den KI-gestützten Algorithmus Hyper-light 2.0, die zusammen außergewöhnliche Bilddetails, überragenden Kontrast und Kantenverbesserung, Rauschunterdrückung und verzögerungsfreie Bilder liefern – selbst bei hoher Vergrößerung oder schnell bewegten Zielen.

Auf der SHOT Show 2026 wird ApexVision an einem Stand von Guide Outdoor in einer Reihe von Wärmebildoptiken vorgeführt:

Das Multispektral-Zielfernrohr TU1260MS mit der neuesten ApexVision-Technologie bietet ultrahohe Klarheit und Präzision. Es sorgt für flüssige, geisterbildfreie Bewegungen, hochauflösende Bilder und gestochen scharfe Details auch aus großer Entfernung. Das TU1260MS verfügt über einen 1280×1024-Wärmesensor und einen 1920×1080-CMOS-Sensor für schlechte Lichtverhältnisse, NETD≤15mK, ein 60-mm-Objektiv und einen 1500-m-Laser-Entfernungsmesser. Das TU1260MS ist ein maßgeschneiderter Begleiter für die Jagd und ermöglicht megapixelgenaue Klarheit und präzises Schießen sowohl bei der Tag- als auch bei der Nachtjagd.

„ApexVision ist nicht nur ein Upgrade, sondern markiert den Beginn der Ära der Ultra-Klarheit in der Wärmebildtechnik." Hank Huang, CEO von Guide Outdoor, sagte: „Diese Innovation ist das Ergebnis unserer jahrelangen Bemühungen, entscheidende und umsetzbare Wärmebildinformationen zu liefern, damit passionierte Jäger klarer sehen, schneller reagieren und mit größerer Sicherheit agieren können. Wir laden alle Besucher der SHOT Show ein, vorbeizukommen und sich selbst von dem Unterschied zu überzeugen."

Die Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand Nr. 40516 von Guide Outdoor auf Venetian-Ebene 1 zu besuchen, um die mit ApexVision ausgestatteten Jagdoptiken selbst zu testen und live zu erleben.

Guide Outdoor ist sehr daran interessiert, Möglichkeiten für globale Partnerschaften und Kooperationen zu erkunden. Erfahren Sie mehr unter www.guideoutdoor.com oder kontaktieren Sie [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864255/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg