가이드 아웃도어, 샷쇼 2026에서 ApexVision 공개…라스베이거스에서 초고해상도 시대 개막
뉴스 제공처Guide outdoor
2026년 01월 20일 18:01 KST
라스베이거스 2026년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 최근 개최된 세계 최대 IT•가전 전시회 CES 2026에서 호평 속에 데뷔한 가이드 아웃도어(Guide outdoor)가 1월 20일부터 23일까지 나흘간 미국 라스베이거스에서 열리는 샷쇼 2026(SHOT Show 2026, 부스 #40516)에서 ApexVision을 선보일 예정이다. 샷쇼는 사격•사냥•아웃도어 산업을 대표하는 글로벌 전시회로, 업계 전문가들이 모여 향후 한 해를 이끌 주요 기술을 탐구하는 자리다. 초고해상도 열화상 기술의 도약을 보여줄 맞춤형 사냥용 광학 장비 ApexVision은 행사 기간 동안 전문 사냥꾼과 아웃도어 애호가들로부터 큰 관심을 받을 것으로 기대된다.
ApexVision은 하드웨어와 소프트웨어를 긴밀히 통합하여 열화상 성능을 획기적으로 발전시켰다. 첨단 ApexCore S1 적외선 검출기와 고성능 Nexus 1.0 처리 플랫폼, 인공지능(AI) 기반 Hyper-light 2.0 알고리즘을 결합해 뛰어난 이미지 디테일과 우수한 대비 및 에지 향상, 효과적인 노이즈 억제와 지연 없는 부드러운 시각화 성능을 구현한다. 이로써 고배율 설정 및 빠르게 움직이는 대상에서도 뛰어난 성능을 발휘한다.
ApexVision은 이번 샷쇼 2026의 가이드 아웃도어 부스에서 선보이는 열화상 광학 제품군 전반에 걸쳐 시연될 예정이다.
- 최신 ApexVision 기술이 적용된 TU1260MS 다중 스펙트럼 스코프는 탁월한 선명도와 정밀도를 자랑한다. 원거리에서도 잔상 없는 부드러운 움직임 표현과 고해상도 이미지, 매우 선명한 디테일을 제공한다. TU1260MS에는 1280×1024 열화상 센서와 1920×1080 저조도 CMOS 센서, NETD≤15mK, 60mm 대물렌즈, 1500m 레이저 거리측정기가 탑재됐다. 맞춤형 사냥 동반자인 TU1260MS는 주야간 사냥 모두에서 메가픽셀 수준의 탁월한 선명도와 정밀 사격을 지원한다.
- ApexVision 기술이 탑재된 다른 인기 광학 제품들도 직접 체험해 볼 수 있도록 전시될 예정이다. 여기에는 열화상 및 야간 투시 장비, 열화상 스코프, 클립온(clip-on), 단안경 및 쌍안경이 포함된다.
행크황(Hank Huang) 가이드 아웃도어 CEO는 "ApexVision은 단순한 업그레이드가 아닌, 열화상 기술에서 '초고해상도 시대(Ultra-Clarity Era)'의 도래를 여는 신호탄"이라고 강조했다. 그는 이어 "이번 혁신은 가이드 아웃도어가 보다 확실하고 구현 가능한 열화상 정보를 제공하기 위해 수년간 노력해온 결과물로, 전문 사냥꾼들이 대상을 더 선명하게 식별하고, 더 빠르게 대응하며, 자신 있게 사냥할 수 있도록 지원한다"며 "샷쇼를 찾은 모든 분들이 부스를 직접 방문해 그 차이점을 직접 확인해 보길 바란다"고 덧붙였다.
참가자들은 베네치안(Venetian) 1층 가이드 아웃도어 부스 #40516을 방문해 ApexVision 기반 사냥용 광학 장비를 직접 체험하고 실시간으로 미리 살펴볼 수 있다.
가이드 아웃도어는 글로벌 파트너십과 협력 기회를 적극 모색하고 있다. 자세한 내용은 www.guideoutdoor.com에서 확인하거나 [email protected]으로 문의하면 된다.
SOURCE Guide outdoor
이 기사 공유