Guide Outdoor presentará ApexVision en SHOT Show 2026: La era de la ultraclaridad se despliega en Las Vegas

LAS VEGAS, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su aclamado debut en el CES 2026, Guide Outdoor presentará ApexVision en el SHOT Show 2026 de Las Vegas (del 20 al 23 de enero) en el stand n° 40516. Como evento de primer nivel para la industria del tiro, la caza y las actividades al aire libre, el SHOT Show reúne a profesionales para explorar las tecnologías que definirán el próximo año. ApexVision marca un gran avance en la termografía de ultraclaridad, y su óptica de caza personalizada atraerá a cazadores expertos y entusiastas de las actividades al aire libre durante toda la feria.

Guide Outdoor to Showcase ApexVision at #40516

ApexVision marca un avance significativo en el rendimiento de la termografía gracias a la profunda integración de hardware y software. Combina el avanzado detector infrarrojo ApexCore S1, la plataforma de procesamiento Nexus 1.0 de alto rendimiento y el algoritmo Hyper-light 2.0 basado en IA, para ofrecer un detalle de imagen excepcional, un contraste y una mejora de bordes superiores, supresión de ruido y una visualización sin retardo, incluso con gran aumento o en objetivos en rápido movimiento.

En SHOT Show 2026, ApexVision se demostrará en una línea de ópticas térmicas en el stand de Guide Outdoor:

El visor multiespectral TU1260MS , con la última tecnología ApexVision, ofrece una claridad y precisión excepcionales. Proporciona un movimiento fluido y sin imágenes fantasma, imágenes de alta fidelidad y detalles nítidos incluso a larga distancia. El TU1260MS utiliza un sensor térmico de 1.280×1.024 y un sensor CMOS de baja luminosidad de 1.920×1.080, NETD ≤ 15 mK, un objetivo de 60 mm y un telémetro láser de 1.500 m. El TU1260MS, un compañero de caza a medida, ofrece una claridad de megapíxeles y disparos precisos tanto de día como de noche.

También se exhibirán otras ópticas populares con tecnología ApexVision para demostraciones prácticas, incluyendo dispositivos de visión térmica y nocturna, visores termográficos, telescopios acoplables, así como monoculares y binoculares.

"ApexVision no es solo una actualización, sino que marca la llegada de la era de la ultraclaridad en la termografía", dijo Hank Huang, consejero delegado de Guide Outdoor. "Esta innovación refleja años de dedicación a brindar inteligencia térmica decisiva y práctica, que permite a los cazadores profesionales ver con mayor claridad, reaccionar con mayor rapidez y operar con mayor confianza. Invitamos a todos los asistentes a SHOT Show a visitarnos y comprobar la diferencia de primera mano".

Se anima a los asistentes a visitar el stand de Guide Outdoor n° 40516, nivel 1 de Venetian, para realizar pruebas prácticas y obtener vistas previas en vivo de las ópticas de caza con tecnología ApexVision.

Guide Outdoor está interesado en explorar oportunidades de colaboración y asociación a nivel mundial. Para más información, visite www.guideoutdoor.com o escriba a [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864255/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg