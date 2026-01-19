Guide Outdoor présentera ApexVision au SHOT Show 2026 : L'ère de l'ultra clarté s'ouvre à Las Vegas

LAS VEGAS, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Tout juste après ses débuts très remarqués au CES 2026, Guide Outdoor présentera ApexVision au SHOT Show 2026 à Las Vegas (20-23 janvier) au stand 40516. En tant qu'événement majeur pour l'industrie du tir, de la chasse et des activités de plein air, le SHOT Show réunit des professionnels pour explorer les technologies qui façonneront l'année à venir. ApexVision marque une avancée majeure dans le domaine de l'imagerie thermique ultra-claire, et ses optiques de chasse sur mesure devraient attirer les chasseurs sérieux et les amateurs d'activités de plein air tout au long du salon.

ApexVision marque une avancée notable dans la performance de l'imagerie thermique grâce à l'intégration profonde du matériel et du logiciel. Il combine le détecteur infrarouge avancé ApexCore S1, la plateforme de traitement Nexus 1.0 haute performance et l'algorithme Hyper-light 2.0 alimenté par l'IA, pour offrir ensemble des détails d'image exceptionnels, un contraste supérieur et une amélioration des contours, une suppression du bruit et des images sans décalage, même à fort grossissement ou sur des cibles se déplaçant rapidement.

Au SHOT Show 2026, ApexVision sera présenté sur une gamme d'optiques thermiques au stand de Guide Outdoor :

L'oscilloscope multispectral TU1260MS , doté de la dernière technologie d'ApexVision, offre une clarté et une précision extrêmes. Il offre des mouvements fluides et sans images fantômes, une imagerie haute fidélité et des détails d'une grande netteté, même à longue distance. Le TU1260MS utilise un capteur thermique 1280×1024 et un capteur CMOS 1920×1080 à faible luminosité, un NETD≤15mK, un objectif de 60 mm et un télémètre laser de 1500 m. Le TU1260MS, compagnon de chasse sur mesure, offre une clarté de niveau mégapixel et une prise de vue précise pour la chasse de jour comme de nuit.

D'autres optiques populaires alimentées par ApexVision seront également exposées pour des démonstrations pratiques, y compris des dispositifs de vision thermique et nocturne, des lunettes d'imagerie thermique, des clip-ons, ainsi que des monoculaires et des jumelles.

« ApexVision n'est pas seulement une mise à jour, elle marque l'arrivée de l'ère de l'ultra clarté dans l'imagerie thermique. » Hank Huang, PDG de Guide Outdoor, a déclaré : « Cette innovation est le fruit d'années d'efforts pour fournir des informations thermiques décisives et exploitables, permettant aux chasseurs sérieux de voir plus clairement, de réagir plus rapidement et d'opérer avec une plus grande confiance. Nous invitons tous les visiteurs du SHOT Show à s'arrêter et à voir la différence de première main. »

Les participants sont invités à se rendre au stand de Guide Outdoor n° 40516, niveau 1 du Venetian, pour tester et découvrir en direct les optiques de chasse équipées de la technologie d'ApexVision.

Guide Outdoor souhaite explorer les possibilités de partenariat et de collaboration sur la scène internationale. Pour en savoir plus, consultez le site www.guideoutdoor.com ou contactez [email protected].

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2864255/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg