Guide outdoor將攜ApexVision亮相2026年SHOT Show：超清晰時代將在拉斯維加斯開啟
新聞提供者Guide outdoor
20 1月, 2026, 11:31 CST
拉斯維加斯2026年1月20日 /美通社/ -- 在2026年國際消費電子展(CES 2026)上初露鋒芒並廣受讚譽後，Guide outdoor將在2026年SHOT Show（美國拉斯維加斯射擊狩獵展覽會）的40516號展位上展示其ApexVision產品，該展會將於1月20日至23日在拉斯維加斯舉行。作為射擊、狩獵及戶外行業的頂級盛會，SHOT Show彙聚眾多業內專業人士，共同探索塑造未來一年行業發展的技術。推出ApexVision標誌著超清晰熱成像技術向前邁出了重大一步，其專為狩獵定制的光學設備預計將在整個展會期間，吸引眾多專業獵人和戶外愛好者。
ApexVision通過軟硬體深度融合，在熱成像性能方面實現了重大突破。它集成了先進的ApexCore S1紅外探測器、高性能Nexus 1.0處理平臺以及基於人工智慧(AI)的Hyper-light 2.0演算法，共同實現了卓越的圖像細節呈現、超高的對比度與邊緣增強效果、雜訊抑制，以及在高倍率放大或快速移動目標場景下仍能保持的無延遲流暢視覺體驗。
在2026年SHOT Show上，ApexVision將在Guide outdoor展位的一系列熱成像光學設備上進行演示展示：
- TU1260MS多光譜瞄準鏡搭載最新的ApexVision技術，可以提供超清晰且精准的成像效果。其具備流暢無重影的運動畫面表現、高保真成像能力，即便在遠距離場景下也能呈現極其清晰的細節。該設備採用1280×1024解析度熱成像感測器與1920×1080解析度微光CMOS（互補金屬氧化物半導體）感測器，熱靈敏度(NETD) ≤15mK，配備60毫米物鏡和1500米鐳射測距儀。作為專為狩獵設計的輔助裝備，TU1260MS可以實現百萬圖元級清晰度，支持晝夜全天候精准射擊。
- 其他多款搭載ApexVision技術的熱門光學設備也將亮相展臺，供參觀者現場體驗，包括熱成像儀與夜視儀、熱成像瞄準鏡、夾式熱成像儀，以及單筒和雙筒望遠鏡。
Guide outdoor行政總裁Hank Huang表示：「ApexVision不僅是一次技術升級，還標誌著熱成像領域超清晰時代的到來。這一創新成果凝聚了我們多年來關於提供決定性的可行動熱成像情報的專注與投入，助力專業獵人看得更清晰、反應更迅速、行動更自信。我們誠邀SHOT Show的所有參會者親臨展位，親眼見證這一變革性差異。」
現在鼓勵參會者前往拉斯維加斯威尼斯人酒店1樓40516號展位（Guide outdoor展位），親自體驗並現場預覽搭載ApexVision技術的狩獵光學設備。
Guide outdoor熱切尋求全球範圍內的合作夥伴關係與合作機遇。如需瞭解更多資訊，請訪問官網www.guideoutdoor.com，或通過郵箱[email protected]與我們聯繫。
SOURCE Guide outdoor
分享這篇文章