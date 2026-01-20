Guide Outdoor presentará ApexVision en la feria SHOT Show 2026: una era de ultraclaridad se abre paso en Las Vegas

LAS VEGAS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su aclamado debut en el CES 2026, Guide Outdoor presentará ApexVision en la feria SHOT Show 2026 de Las Vegas (del 20 al 23 de enero) en el stand n.º 40516. Como evento de primer nivel para la industria del tiro, la caza y las actividades al aire libre, la feria SHOT Show reúne a profesionales para explorar las tecnologías que marcarán el año que viene. ApexVision supone un gran avance en el campo de la termografía de alta claridad, y sus ópticas de caza personalizadas atraerán a los cazadores más exigentes y a los amantes de las actividades al aire libre durante toda la feria.

Guide Outdoor presentará ApexVision en el stand n.º 40516

ApexVision supone un avance significativo en el rendimiento de la termografía gracias a la profunda integración del hardware y software. Combina el avanzado detector infrarrojo ApexCore S1, la plataforma de procesamiento de alto rendimiento Nexus 1.0 y el algoritmo Hyper-light 2.0 con tecnología de IA, que juntos ofrecen una imagen con detalles excepcionales, un contraste superior y mejores bordes, supresión de ruido e imágenes sin retrasos, incluso con un gran aumento o en objetivos que se mueven con gran rapidez.

En la feria SHOT Show 2026, se presentará ApexVision en una gama de ópticas térmicas en el stand de Guide Outdoor:

El visor multiespectral TU1260MS , equipado con la última tecnología ApexVision, ofrece una claridad y precisión excepcionales. Proporciona un movimiento fluido y sin imágenes fantasma, imágenes de alta fidelidad y detalles nítidos incluso a larga distancia. El TU1260MS utiliza un sensor térmico de 1280 × 1024 y un sensor CMOS de baja luminosidad de 1920 × 1080, NETD ≤ 15 mK, lente objetivo de 60 mm y telémetro láser de 1500 m. El TU1260MS, un compañero de caza a medida, ofrece una claridad de megapíxeles y disparos precisos tanto durante la caza diurna como nocturna.

, equipado con la última tecnología ApexVision, ofrece una claridad y precisión excepcionales. Proporciona un movimiento fluido y sin imágenes fantasma, imágenes de alta fidelidad y detalles nítidos incluso a larga distancia. El TU1260MS utiliza un sensor térmico de 1280 × 1024 y un sensor CMOS de baja luminosidad de 1920 × 1080, NETD ≤ 15 mK, lente objetivo de 60 mm y telémetro láser de 1500 m. El TU1260MS, un compañero de caza a medida, ofrece una claridad de megapíxeles y disparos precisos tanto durante la caza diurna como nocturna. También se exhibirán otros populares dispositivos ópticos con tecnología ApexVision para realizar demostraciones prácticas, entre los que se incluyen dispositivos térmicos y de visión nocturna, visores térmicos, accesorios acoplables, así como monoculares y binoculares.

"ApexVision no es solo una mejora, sino que marca la llegada de la era de la ultraclaridad en la termografía". Hank Huang, director ejecutivo de Guide Outdoor, afirmó: "Esta innovación es el resultado de años de dedicación para ofrecer inteligencia térmica decisiva y práctica, que permite a los cazadores profesionales ver con mayor claridad, reaccionar más rápido y actuar con mayor confianza. Invitamos a todos los asistentes a la feria SHOT Show a que se acerquen a nuestro stand y comprueben la diferencia por sí mismos".

Se invita a los asistentes a visitar el stand n.º 40516 de Guide, en el nivel 1 del Venetian, para realizar pruebas prácticas y ver presentaciones en vivo de los dispositivos ópticos para caza con tecnología ApexVision.

Guide Outdoor está interesado en explorar oportunidades de colaboración y alianzas a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.guideoutdoor.com o contacte con [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864326/Guide_Outdoor_to_Showcase_ApexVision_at__40516.jpg

FUENTE Guide outdoor