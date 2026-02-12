Guidepoint lança o aplicativo móvel Guidepoint360, oferecendo pesquisas orientadas por IA sempre que necessário

Uma nova plataforma móvel entrega inteligência de nível institucional em horas, não dias, onde quer que as decisões sejam tomadas.

NOVA YORK, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Guidepoint, plataforma de inteligência especializada em tempo real, anunciou hoje o lançamento do aplicativo móvel Guidepoint360, ampliando sua pesquisa baseada em IA para dispositivos móveis. Desenvolvido para equipes que tomam decisões de alto risco em prazos apertados, o aplicativo oferece a investidores institucionais, empresas de consultoria e corporações globais acesso sob demanda a informações especializadas onde quer que o trabalho aconteça.

O Guidepoint360 já está disponível para dispositivos móveis (PRNewsfoto/Guidepoint)

O Guidepoint360 integra inteligência artificial de nível profissional e conhecimento especializado em um único fluxo de trabalho. Os usuários podem iniciar pesquisas, monitorar projetos ativos e sintetizar perspectivas de especialistas em tempo real, seja para se preparar para uma reunião de comitê de investimentos, um encontro com um cliente ou uma decisão executiva.

"O capital circula rapidamente. A pesquisa precisa ser ainda mais rápida", declarou Albert Sebag, CEO da Guidepoint. "O Guidepoint360 Mobile atende nossos clientes onde o trabalho realmente acontece—em movimento, entre reuniões e sob pressão. Ele oferece o mesmo rigor, velocidade e padrões de conformidade que eles esperam da nossa plataforma, agora otimizados para execução em dispositivos móveis."

Desenvolvido para velocidade, cobertura e controle

O aplicativo móvel Guidepoint360 foi desenvolvido para dar suporte a pesquisas de alta velocidade, atendendo simultaneamente aos padrões corporativos de conformidade:

Informações mais rápidas — O AskGP, assistente de IA da Guidepoint, apresenta respostas citadas em transcrições de especialistas em minutos, não em dias.

— O AskGP, assistente de IA da Guidepoint, apresenta respostas citadas em transcrições de especialistas em minutos, não em dias. Visibilidade ao vivo — Alertas e atualizações de status em tempo real sobre pesquisas em andamento e interações com especialistas.

— Alertas e atualizações de status em tempo real sobre pesquisas em andamento e interações com especialistas. Fluxo de trabalho pronto para execução — Mensagens, agendamento e gerenciamento de projetos simplificados a partir de uma única interface.

— Mensagens, agendamento e gerenciamento de projetos simplificados a partir de uma única interface. Conformidade de nível empresarial — Controles de conformidade personalizáveis e consistentes com a plataforma principal da Guidepoint.

O aplicativo já permite que a diversificada base global de clientes da empresa gerencie fluxos de pesquisa paralelos, conduza diligências de alto volume e realize trabalhos temáticos urgentes de qualquer lugar, estendendo os fluxos de trabalho orientados por IA nos quais confiam em seus escritórios para o campo.

Uma plataforma. Especialistas ao vivo e IA.

Ao combinar consultas ao vivo com especialistas, moderação por IA e síntese do AskGP em um fluxo de pesquisa contínuo, cada chamada, transcrição e interação alimenta uma camada de inteligência crescente, desenvolvida para acumular insights ao longo do tempo e não para ser reiniciada a cada projeto.

Disponibilidade

O aplicativo móvel Guidepoint360 já está disponível na Apple App Store e no Google Play.

Para saber mais ou solicitar acesso, acesse www.guidepoint.com.

Sobre a Guidepoint

A Guidepoint é líder em inteligência especializada em tempo real, combinando conhecimento humano com a precisão da IA para fornecer insights rapidamente e em grande escala. Apoiada por uma rede global de mais de 1,75 milhão de especialistas em diversos setores e regiões, a Guidepoint oferece o contexto essencial que investidores, consultores e empresas precisam para aprimorar suas pesquisas e transformar respostas em ações.

