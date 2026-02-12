Guidepoint lanza la aplicación móvil Guidepoint360, que ofrece investigación basada en IA siempre que sea necesario

Una nueva plataforma móvil ofrece inteligencia institucional en horas, no días, en cualquier lugar donde se tomen decisiones.

NUEVA YORK, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, una plataforma de inteligencia experta en tiempo real, anunció hoy el lanzamiento de la aplicación móvil Guidepoint360, que extiende su investigación impulsada por IA a los dispositivos móviles. Creada para equipos que toman decisiones de alto riesgo dentro de plazos ajustados, la aplicación ofrece a inversionistas institucionales, empresas de consultoría y empresas globales acceso bajo demanda a inteligencia experta en cualquier lugar en el que se realice el trabajo.

Guidepoint360 ya está disponible en dispositivos móviles (PRNewsfoto/Guidepoint)

Guidepoint360 lleva conocimiento experto e inteligencia artificial a nivel de producción a un único flujo de trabajo. Los usuarios pueden iniciar investigaciones, supervisar proyectos activos y sintetizar perspectivas de expertos en tiempo real, ya sea preparándose para un comité de inversiones, una reunión con clientes o una decisión ejecutiva.

"El capital se mueve rápido. La investigación tiene que avanzar más rápido", afirmó Albert Sebag, director general de Guidepoint. "Guidepoint360 Mobile se reúne con nuestros clientes donde realmente se lleva a cabo el trabajo: al desplazarse de un lugar a otro, entre reuniones y bajo presión. Ofrece el mismo rigor, velocidad y estándares de cumplimiento que esperan de nuestra plataforma, ahora optimizada para ejecutarse de forma móvil".

Diseñada para ser rápida, ofrecer cobertura y control

La aplicación móvil Guidepoint360 está diseñada para respaldar la investigación de alta velocidad y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares empresariales de cumplimiento:

Conocimiento más rápido : AskGP, el asistente de inteligencia artificial de Guidepoint, muestra en minutos, no en días, las respuestas citadas a partir de las transcripciones de expertos.

: AskGP, el asistente de inteligencia artificial de Guidepoint, muestra en minutos, no en días, las respuestas citadas a partir de las transcripciones de expertos. Visibilidad en vivo : alertas y actualizaciones de estado en tiempo real en investigaciones activas y colaboraciones con expertos.

: alertas y actualizaciones de estado en tiempo real en investigaciones activas y colaboraciones con expertos. Flujo de trabajo listo para ser ejecutado : mensajería, programación y gestión de proyectos optimizadas desde una interfaz única.

: mensajería, programación y gestión de proyectos optimizadas desde una interfaz única. Cumplimiento normativo empresarial: controles de cumplimiento personalizables consistentes con la plataforma principal de Guidepoint.

La aplicación ya permite a la diversa base mundial de clientes de la empresa gestionar sin problemas flujos de investigación paralelos, liderar diligencias de gran volumen y realizar trabajos temáticos urgentes desde cualquier lugar, llevando así al campo los flujos de trabajo impulsados por IA en los que confían cuando trabajan en sus escritorios.

Una plataforma. Expertos en vivo junto con IA.

Al combinar consultas con expertos en vivo, moderación de IA y síntesis de AskGP en un proceso de investigación continuo, cada llamada, transcripción e interacción alimenta una capa de inteligencia en crecimiento, diseñada para generar conocimiento con el tiempo, no para reiniciarse con cada proyecto.

Disponibilidad

La aplicación móvil Guidepoint360 ya está disponible en Apple App Store y Google Play.

Para obtener más información o solicitar acceso, visite www.guidepoint.com.

Para obtener más información, visite guidepoint.com .

Acerca de Guidepoint

Guidepoint es líder en inteligencia experta en tiempo real y combina la experiencia humana con la precisión de la IA para brindar información de forma rápida y a escala. Con el respaldo de una red mundial de más de 1,75 millones de expertos en la materia en distintas industrias y geografías, Guidepoint proporciona el contexto crítico que los inversionistas, consultores y corporaciones necesitan para potenciar sus investigaciones y convertir las respuestas en acciones.

