Guidepoint lanceert mobiele app Guidepoint360 die AI-gestuurd onderzoek levert wanneer dat nodig is

NEW YORK, 12 februari 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, een realtime expert intelligence-platform, heeft vandaag de lancering aangekondigd van de mobiele app Guidepoint360, waarmee zijn AI-gestuurd onderzoek wordt uitgebreid naar mobiele apparaten. De app is ontwikkeld voor teams die onder hoge tijdsdruk belangrijke beslissingen moeten nemen en biedt institutionele beleggers, adviesbureaus en internationale ondernemingen on-demand toegang tot deskundige informatie, ongeacht de locatie van de werkzaamheden.

Guidepoint360 brengt AI van productiekwaliteit en deskundige inzichten samen in één workflow. Gebruikers kunnen ondderzoek starten, lopende projecten monitoren en deskundige standpunten in realtime samenvatten, of zij zich nu voorbereiden op een investeringscomité, een klantmeeting of een besluit op directieniveau.

"Kapitaal beweegt snel. Onderzoek moet sneller bewegen", aldus Albert Sebag, CEO van Guidepoint. "Guidepoint360 Mobile ontmoet onze klanten waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt — onderweg, tussen meetings en onder druk. Het levert dezelfde nauwkeurigheid, snelheid en compliance-standaarden die zij van ons platform verwachten, nu geoptimaliseerd voor mobiele uitvoering."

Ontworpen voor snelheid, dekking en controle

De mobiele app Guidepoint360 is ontwikkeld om snel onderzoek te ondersteunen en tegelijkertijd te voldoen aan de nalevingsnormen van bedrijven:

Snellere inzichten — AskGP, de AI-assistent van Guidepoint, presenteert onderbouwde antwoorden uit experttranscripten binnen enkele minuten in plaats van dagen.

— AskGP, de AI-assistent van Guidepoint, presenteert onderbouwde antwoorden uit experttranscripten binnen enkele minuten in plaats van dagen. Live zichtbaarheid — Realtime meldingen en statusupdates over lopend onderzoek en lopende experttrajecten.

— Realtime meldingen en statusupdates over lopend onderzoek en lopende experttrajecten. Direct inzetbare workflow — Gestroomlijnde messaging, planning en projectbeheer vanuit één interface.

— Gestroomlijnde messaging, planning en projectbeheer vanuit één interface. Nalevingsnormen op bedrijfsniveau — Aanpasbare nalevingscontroles die aansluiten op het kernplatform van Guidepoint.

De app stelt het veelzijdige, internationale klantenbestand van het bedrijf nu al in staat om naadloos parallelle onderzoeksstromen te beheren, op grote schaal grondig onderzoek te leiden en overal tijdgevoelige thematische analyses uit te voeren — waardoor de AI-gestuurde workflows waarop zij op kantoor vertrouwen nu ook elders kunnen worden toegepast.

Eén platform. Live experts plus AI.

Door live expertconsultaties, AI-moderatie en AskGP-synthese te combineren in één doorlopende onderzoekspijplijn, voeden elk gesprek, elk transcript en elke interactie een groeiende intelligentielaag — ontworpen om in de loop der tijd inzichten te verzamelen in plaats van bij elk project opnieuw te beginnen.

Beschikbaarheid

De mobiele app Guidepoint360 is nu beschikbaar in de Apple App Store en Google Play.

Ga voor meer informatie of om toegang te vragen naar www.guidepoint.com.

Over Guidepoint

Guidepoint is marktleider op het gebied van realtime expert intelligence en combineert menselijke expertise met AI-precisie om snel en op schaal inzichten te leveren. Ondersteund door een wereldwijd netwerk van meer dan 1,75 miljoen vakexperts verspreid over sectoren en regio's, biedt Guidepoint de essentiële context die investeerders, consultants en ondernemingen nodig hebben om hun onderzoek te versterken en antwoorden om te zetten in actie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902097/Guidepoint_GP360_iPhone.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg