Guidepoint、Guidepoint360モバイルアプリを発表 - AIを活用した調査を必要な時にいつでも提供

新しいモバイル・プラットフォームは、意思決定が行われる場所で、機関投資家レベルのインテリジェンスを数日ではなく数時間で提供します。

ニューヨーク, 2026年2月13日 /PRNewswire/ -- リアルタイムのエキスパート・インテリジェンス・プラットフォームであるGuidepointは本日、Guidepoint360モバイルアプリの提供開始を発表し、AIを活用した調査機能をモバイルデバイスに拡大しました。厳しいスケジュールの中で重要な意思決定を行うチーム向けに開発されたこのアプリは、機関投資家、コンサルティング会社、グローバル企業に、仕事が発生するあらゆる場所で専門家のインテリジェンスへのオンデマンドアクセスを提供します。

Guidepoint360は、実務レベルのAIと専門家の洞察を単一のワークフローに統合します。ユーザーは、投資委員会、顧客会議、経営陣の意思決定の準備など、あらゆる状況で、調査を開始し、進行中のプロジェクトを監視し、専門家の視点をリアルタイムで統合できます。

「資本の動きは速くなっています。調査にはそれ以上のスピードが求められます。」とGuidepointのCEOであるAlbert Sebagは述べています。「Guidepoint360 Mobileは、移動中、会議の合間、プレッシャーのかかる状況など、実際に仕事が行われる場所でクライアントのニーズに応えます。当社のプラットフォームに期待される厳密さ、スピード、コンプライアンス基準をそのまま提供し、モバイル実行に最適化しています。」

スピード、カバー範囲、統制力を追求

Guidepoint360モバイルアプリは、企業のコンプライアンス基準を満たしながら、高速な調査をサポートするよう設計されています。

より迅速な洞察 - GuidepointのAIアシスタントであるAskGPは、専門家のトランスクリプト（書き起こし）から引用元を明示した回答を、数日ではなくわずか数分で導き出します。

- GuidepointのAIアシスタントであるAskGPは、専門家のトランスクリプト（書き起こし）から引用元を明示した回答を、数日ではなくわずか数分で導き出します。 進捗のリアルタイム把握 - 進行中の調査や専門家とのやり取りをリアルタイムでアラート通知し、ステータスを更新します。

- 進行中の調査や専門家とのやり取りをリアルタイムでアラート通知し、ステータスを更新します。 即戦力となるワークフロー - メッセージ送信、スケジューリング、プロジェクト管理を単一のインターフェースに集約し、効率化します。

- メッセージ送信、スケジューリング、プロジェクト管理を単一のインターフェースに集約し、効率化します。 エンタープライズグレードのコンプライアンス - Guidepointのコアプラットフォームと一貫性のある、カスタマイズ可能なコンプライアンス管理を提供します。

このアプリはすでに、世界中の多様なクライアントが、並行する複数の調査ストリームをシームレスに管理し、大量のデューデリジェンスを遂行し、時間的制約のあるテーマ別作業をどこからでも行うことを可能にしています。これにより、デスクで使用しているAI主導のワークフローを現場にまで拡張できます。

プラットフォームは1つです。ライブの専門家とAI。

ライブの専門家によるコンサルテーション、AIモデレーション、AskGPによる統合を1つの継続的な調査パイプラインに組み合わせることで、すべての通話、トランスクリプト、やり取りが進化し続けるインテリジェンス層へと蓄積されていきます。これにより、知見はプロジェクトごとにリセットされることなく、時間の経過とともに積み重なり、相乗効果を生むよう設計されています。

提供開始時期

Guidepoint360モバイルアプリは、Apple App StoreおよびGoogle Playで提供を開始しています。

詳細やアクセスリクエストは、www.guidepoint.comをご覧ください。

Guidepointについて

Guidepointはリアルタイム・エキスパート・インテリジェンスのリーダーであり、人間の専門知識とAIの精度を組み合わせることで、大規模な洞察を迅速に提供します。業界や地域を超えた175万人以上の専門家のグローバルネットワークに支えられたGuidepointは、投資家、コンサルタント、企業が調査を強化し、答えを行動に移すために必要な重要な背景情報を提供します。

