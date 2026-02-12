Guidepoint 推出 Guidepoint360 流動應用程式，隨時按需提供人工智能驅動的研究

全新流動平台打破日數界限，以小時為單位，將機構級智慧送達各類決策場所。

紐約2026年2月13日 /美通社/ -- 實時專家智慧平台 Guidepoint 今天發佈 Guidepoint360 流動應用程式，將其人工智能研究方案延伸至流動裝置。 此應用程式專為分秒必爭、決策重大的團隊度身打造，讓機構投資者、顧問公司及環球企業，無論身處任何工作場所皆可按需獲取專家情報。

Guidepoint360 將成熟可用的人工智能及專家洞察融入一體化工作流程中。 無論是籌備投資委員會、客戶會議，還是高層決策，用戶都可即時展開研究、追蹤項目進度，並整合專家意見。

Guidepoint360 流動裝置版現已推出

Guidepoint 行政總裁 Albert Sebag 表示：「資本流轉，瞬息萬變。 研究更要快馬加鞭。 Guidepoint360 流動裝置版回應客戶真正的工作現場，無論路上奔馳、會議空檔、壓力前線等不同場境都能滿足得到。 平台向來秉持的嚴謹、迅速及合規標準，如今為流動執行而更臻完善。」

迅速而行、宏廣覆蓋、明智管控

Guidepoint360 流動應用程式旨在支援高速研究，同時符合企業合規標準：

更快洞見 — Guidepoint 的人工智能助理 AskGP 僅需數分鐘（而非數日），即可從專家訪談逐字稿中提取具備引用來源的解答。

進度即時掌握 — 針對進行中的研究與專家諮詢提供即時通知與狀態更新。

工作流程隨時執行 — 訊息溝通、日程編排、項目管理，全於單一介面流暢處理。

企業級合規 — 提供可自訂的合規控制，與 Guidepoint 核心平台的標準保持一致。

此應用程式現已協助全球各地多元客戶無縫管理多線研究、主導大量盡職審查，並隨時隨地進行分秒必爭的主題研究，將他們在辦公室所依賴的人工智能驅動工作流，完美擴展至外勤場景。

單一平台。 真人專家與人工智能並行。

平台將即時專家諮詢、人工智能審核與 AskGP 分析整合為同一連貫研究流程，每通電話、每份文本、每次互動皆為持續擴展的智慧層貢獻數據，洞察見解隨時間沉澱累積，不再隨項目完結而重置。

下載途徑

Guidepoint360 流動應用程式現已於 Apple App Store 及 Google Play 上架。

如欲了解更多詳情或申請使用，請瀏覽 www.guidepoint.com。

關於 Guidepoint

Guidepoint 是實時專家情報的領導公司，結合人類專業知識與人工智能精準運算，大規模高速輸出洞察分析。 Guidepoint 擁有全球超過 175 萬名橫跨各行各業及不同地域的專家網絡，為投資者、顧問及企業提供關鍵脈絡，助其深化研究，將答案化為行動。

