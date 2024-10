Haier Smart Home conclui com sucesso a aquisição da Carrier Commercial Refrigeration

FRANKFURT, Alemanha e QINGDAO, China, 3 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 1º de outubro de 2024 (horário de Pequim), a Haier Smart Home Co., Ltd. (listada nas bolsas de valores de Xangai, Hong Kong e Frankfurt; código de ações: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, anunciou o sucesso da aquisição do negócio de refrigeração comercial da Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) por um valor de aproximadamente US$ 775 milhões. As tecnologias relacionadas à refrigeração comercial que a empresa possui ou tem licença para usar, incluindo a tecnologia de dióxido de carbono, contribuirão para melhorias ambientais, promoverão a transformação ambiental nas empresas e beneficiarão a sociedade. Essa aquisição enriquece ainda mais o diversificado portfólio de produtos da Haier Smart Home e representa um melhor posicionamento estratégico no mercado global de refrigeração comercial.

O local do fechamento da aquisição do negócio de Refrigeração Comercial da Carrier pela Haier Smart Home (PRNewsfoto/Haier Smart Home)

Essa aquisição sucede a assinatura de acordos definitivos em 12 de dezembro de 2023 e representa um passo significativo na estratégia de crescimento global da Haier. A negociação foi concluída com sucesso após a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias e o cumprimento de uma série de condições habituais de fechamento, garantindo uma boa coordenação entre todas as partes interessadas e uma transição tranquila para a empresa.

"É com entusiasmo que recebemos os mais de 4.000 funcionários da Carrier Commercial Refrigeration na família Haier", disse Li Huagang, presidente e CEO da Haier Smart Home. "Além de ampliar nosso portfólio de produtos, essa transação é uma oportunidade única de criar um fornecedor de soluções melhores e mais sustentáveis, desde a refrigeração industrial e de varejo de alimentos até o armazenamento a frio. As marcas bem conhecidas, como Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior e Green & Cool, juntamente com suas excelentes equipes e principais clientes, serão fundamentais para que possamos oferecer soluções com produtos mais completos e inovadores para nossa clientela cada vez mais diversificada."

"A união com a Haier é uma oportunidade fantástica para nossa empresa e equipe", afirmou Marcus Eisenhuth, CEO da Carrier Commercial Refrigeration. "Nossa equipe está surpresa e emocionada com o forte compromisso e dedicação da Haier em garantir uma transição comercial tranquila e conseguir todas as aprovações necessárias dentro do prazo esperado. Durante o processo de trabalho conjunto, obtivemos uma melhor compreensão da cultura exclusiva da Haier, do modelo RenDanHeYi e da maneira como a Haier capacita cada indivíduo. Aguardamos ansiosamente as sinergias que essa parceria, sem dúvida, criará."

A aquisição permite que a Haier amplie sua atuação da refrigeração doméstica para o mercado de refrigeração comercial, melhorando sua capacidade de oferecer soluções completas de refrigeração para uma clientela mais ampla nos setores industrial, de varejo de alimentos e de armazenamento a frio.

Sobre a Haier Smart Home Co., Ltd.

A Haier é um dos principais fabricantes de eletrodomésticos do mundo, com foco em soluções domésticas inteligentes e produção customizada. A Haier Smart Home Co., Ltd. desenvolve, produz e distribui uma grande variedade de eletrodomésticos. Entre eles figuram geladeiras, freezers, máquinas de lavar, condicionadores de ar, aquecedores de água, utensílios de cozinha, pequenos eletrodomésticos e uma ampla variedade de eletrodomésticos inteligentes. A empresa distribui seus produtos por meio de marcas conhecidas no mercado doméstico, como Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA e Candy. Com o lançamento da Smart Home Experiential Cloud no mercado chinês, a Haier Smart Home Co., Ltd. conecta residências, usuários, empresas e parceiros do ecossistema, facilitando a integração dos negócios on-line, off-line e de microlojas da Haier e apoiando a interação do usuário para otimizar ainda mais a experiência do usuário.

