Компания Haier Smart Home успешно завершила приобретение Carrier Commercial Refrigeration
Oct 03, 2024, 08:17 ET
РАНКФУРТ, Германия, и ЦИНДАО, Китай, 3 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 1 октября 2024 г. (по пекинскому времени) Haier Smart Home Co., Ltd. (котируется на Шанхайской, Гонконгской и Франкфуртской фондовых биржах; биржевые тикеры: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), мировой лидер в области бытовой электроники и бытовой техники, объявил об успешном завершении приобретения Carrier Commercial Refrigeration у Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) на сумму около 775 миллионов долларов США. Технологии, связанные с коммерческим холодильным оборудованием, которыми компания владеет или имеет лицензию на использование, включая технологию углекислого газа, будут способствовать улучшению состояния окружающей среды, способствовать зеленой трансформации на предприятиях и приносить пользу обществу. Это приобретение еще больше обогащает разнообразный портфель продуктов Haier Smart Home и означает усиленное стратегическое позиционирование на мировом рынке коммерческого холодильного оборудования.
Это приобретение последовало за подписанием окончательных соглашений 12 декабря 2023 года и представляет собой значительный шаг вперед в глобальной стратегии роста Haier. Сделка успешно закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения ряда обычных условий закрытия, обеспечив хорошую координацию между всеми заинтересованными сторонами и плавный переход для бизнеса.
«Мы рады приветствовать более 4000 сотрудников Carrier Commercial Refrigeration в семье Haier, — сказал Ли Хуаган (Li Huagang), председатель и генеральный директор Haier Smart Home. — Эта сделка не только расширяет наш портфель продуктов, но и предоставляет уникальную возможность создать лучшего и более устойчивого поставщика решений, от промышленного и пищевого розничного холодильного оборудования до холодильного хранения. Известные бренды, такие как Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior и Green & Cool, а также их выдающиеся команды и ключевые клиенты будут играть решающую роль в наших усилиях по предоставлению более комплексных и инновационных решений для наших все более разнообразных клиентов».
«Присоединение к Haier представляет собой фантастическую возможность для нашего бизнеса и команды, — заявил Маркус Айзенхут (Marcus Eisenhuth), генеральный директор Carrier Commercial Refrigeration. — Наша команда приятно удивлена и тронута твердой приверженностью и преданностью Haier обеспечению плавного перехода бизнеса и получению всех необходимых разрешений в ожидаемые сроки. В ходе совместного процесса мы лучше поняли уникальную культуру Haier, модель RenDanHeYi и то, как Haier позволяет каждому человеку проявиться. Мы с нетерпением ждем синергии, которую, несомненно, создаст это партнерство».
Приобретение позволяет Haier расширить свой охват от домашнего холодильного оборудования до рынка коммерческого холодильного оборудования, повышая способность компании предлагать комплексные решения в области холодильного оборудования для более широкой клиентуры в промышленном секторе, секторе розничной торговли продуктами питания и секторе холодильного хранения.
О компании Haier Smart Home Co., Ltd.
Haier — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с акцентом на решения для умного дома и индивидуальное производство. Haier Smart Home Co., Ltd. разрабатывает, производит и распространяет широкий спектр бытовой техники. К ним относятся холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры, водонагреватели, кухонная техника, мелкая бытовая техника и широкий ассортимент интеллектуальной бытовой техники. Компания распространяет свою продукцию через ведущие бытовые бренды, такие как Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA и Candy. Компания Haier Smart Home Co., Ltd. запустила на китайском рынке облако Smart Home Experiential Cloud, которое объединяет дома, пользователей, предприятия и партнеров по экосистеме, а также облегчает интеграцию онлайн-, офлайн- и микромагазины Haier и поддерживает взаимодействие с пользователями для дальнейшей оптимизации пользовательского опыта.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2521703/The_site_closing_Haier_Smart_Home_s_acquisition_Carrier_s_Commercial_Refrigeration.jpg
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