Компания Haier Smart Home успешно завершила приобретение Carrier Commercial Refrigeration

РАНКФУРТ, Германия, и ЦИНДАО, Китай, 3 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 1 октября 2024 г. (по пекинскому времени) Haier Smart Home Co., Ltd. (котируется на Шанхайской, Гонконгской и Франкфуртской фондовых биржах; биржевые тикеры: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), мировой лидер в области бытовой электроники и бытовой техники, объявил об успешном завершении приобретения Carrier Commercial Refrigeration у Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) на сумму около 775 миллионов долларов США. Технологии, связанные с коммерческим холодильным оборудованием, которыми компания владеет или имеет лицензию на использование, включая технологию углекислого газа, будут способствовать улучшению состояния окружающей среды, способствовать зеленой трансформации на предприятиях и приносить пользу обществу. Это приобретение еще больше обогащает разнообразный портфель продуктов Haier Smart Home и означает усиленное стратегическое позиционирование на мировом рынке коммерческого холодильного оборудования.

The site of the closing for Haier Smart Home's acquisition of Carrier's Commercial Refrigeration business

Это приобретение последовало за подписанием окончательных соглашений 12 декабря 2023 года и представляет собой значительный шаг вперед в глобальной стратегии роста Haier. Сделка успешно закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения ряда обычных условий закрытия, обеспечив хорошую координацию между всеми заинтересованными сторонами и плавный переход для бизнеса.

«Мы рады приветствовать более 4000 сотрудников Carrier Commercial Refrigeration в семье Haier, — сказал Ли Хуаган (Li Huagang), председатель и генеральный директор Haier Smart Home. — Эта сделка не только расширяет наш портфель продуктов, но и предоставляет уникальную возможность создать лучшего и более устойчивого поставщика решений, от промышленного и пищевого розничного холодильного оборудования до холодильного хранения. Известные бренды, такие как Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior и Green & Cool, а также их выдающиеся команды и ключевые клиенты будут играть решающую роль в наших усилиях по предоставлению более комплексных и инновационных решений для наших все более разнообразных клиентов».

«Присоединение к Haier представляет собой фантастическую возможность для нашего бизнеса и команды, — заявил Маркус Айзенхут (Marcus Eisenhuth), генеральный директор Carrier Commercial Refrigeration. — Наша команда приятно удивлена и тронута твердой приверженностью и преданностью Haier обеспечению плавного перехода бизнеса и получению всех необходимых разрешений в ожидаемые сроки. В ходе совместного процесса мы лучше поняли уникальную культуру Haier, модель RenDanHeYi и то, как Haier позволяет каждому человеку проявиться. Мы с нетерпением ждем синергии, которую, несомненно, создаст это партнерство».

Приобретение позволяет Haier расширить свой охват от домашнего холодильного оборудования до рынка коммерческого холодильного оборудования, повышая способность компании предлагать комплексные решения в области холодильного оборудования для более широкой клиентуры в промышленном секторе, секторе розничной торговли продуктами питания и секторе холодильного хранения.

О компании Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с акцентом на решения для умного дома и индивидуальное производство. Haier Smart Home Co., Ltd. разрабатывает, производит и распространяет широкий спектр бытовой техники. К ним относятся холодильники, морозильники, стиральные машины, кондиционеры, водонагреватели, кухонная техника, мелкая бытовая техника и широкий ассортимент интеллектуальной бытовой техники. Компания распространяет свою продукцию через ведущие бытовые бренды, такие как Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA и Candy. Компания Haier Smart Home Co., Ltd. запустила на китайском рынке облако Smart Home Experiential Cloud, которое объединяет дома, пользователей, предприятия и партнеров по экосистеме, а также облегчает интеграцию онлайн-, офлайн- и микромагазины Haier и поддерживает взаимодействие с пользователями для дальнейшей оптимизации пользовательского опыта.

