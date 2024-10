Haier Smart Home Rampungkan Akuisisi Carrier Commercial Refrigeration

Akuisisi ini rampung setelah perjanjian diteken pihak-pihak terkait pada 12 Desember 2023. Lebih lagi, akuisisi ini menjadi lompatan penting dalam strategi pertumbuhan global Haier. Sebelumnya, akuisisi ini telah memperoleh semua izin yang diperlukan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku agar koordinasi yang baik terjalin dengan seluruh pemangku kepentingan dan transisi bisnis berjalan lancar.

"Kami gembira menyambut 4.000+ karyawan Carrier Commercial Refrigeration dalam keluarga besar Haier," ujar Li Huagang, Chairman & CEO, Haier Smart Home. "Akuisisi ini tak hanya memperluas portofolio produk kami, namun juga menjadi kesempatan untuk membangun penyedia solusi yang lebih baik dan berkelanjutan, mulai dari lemari pendingin industri & ritel hingga cold storage. Merek-merek ternama, seperti Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior, serta Green & Cool, bersama tim kerja dan klien utama, kelak berperan penting untuk ketersediaan solusi produk yang kian komprehensif dan inovatif."

"Bisnis dan tim kami mendapat kesempatan fantastis untuk bergabung dengan Haier," kata Marcus Eisenhuth, CEO, Carrier Commercial Refrigeration. "Tim kami sangat mengagumi komitmen dan dedikasi Haier dalam menjamin kelancaran transisi bisnis, serta memperoleh semua izin yang diperlukan secara tepat waktu. Selama proses akuisisi berlangsung, kami pun semakin memahami budaya kerja yang unik di Haier, model RenDanHeYi, serta dukungan yang diberikan Haier kepada setiap individu. Kami menyambut baik sinergi yang akan tercipta dari kemitraan tersebut."

Lewat akuisisi ini, Haier memperluas jangkauan pasar dari segmen home refrigeration menuju commercial refrigeration, serta menawarkan solusi pendingin yang komprehensif untuk basis klien yang terus berkembang di sektor industri, ritel produk makanan, serta cold storage.

Tentang Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier adalah salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia yang menyediakan solusi smart home dan menjalankan kegiatan produksi berdasarkan pesanan. Haier Smart Home Co., Ltd. mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan berbagai jenis peralatan rumah tangga. Portofolio produk Haier Smart Home Co., Ltd. mencakup lemari pendingin, freezer, mesin cuci, alat penyejuk udara, alat pemanas air, peralatan dapur, peralatan rumah berukuran kecil, serta berbagai jenis peralatan rumah berteknologi pintar. Haier Smart Home Co., Ltd. mendistribusikan produk-produknya dengan merek-merek ternama, seperti Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA, serta Candy. Haier Smart Home Co., Ltd. juag meluncurkan Smart Home Experiential Cloud di pasar Tiongkok yang menghubungkan rumah, pengguna, perusahaan, dan mitra ekosistem. Lebih lagi, Smart Home Experiential Cloud memfasilitasi integrasi bisnis daring, luring, dan micro-store Haier sekaligus mendukung interaksi pengguna demi meningkatkan pengalaman penggunaan produk.

SOURCE Haier Smart Home