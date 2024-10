Haier Smart Home completa con éxito la adquisición de Carrier Commercial Refrigeration

FRANKFURT, Alemania y QINGDAO, China, 3 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- El 1.º de octubre de 2024 (hora de Beijing), Haier Smart Home Co. Ltd. (cotizada en las bolsas de Shanghái, Hong Kong y Frankfurt; códigos de cotización: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció la finalización con éxito de su adquisición de Carrier Commercial Refrigeration de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) por un valor empresarial de aproximadamente 775 millones de dólares. Las tecnologías relacionadas con la refrigeración comercial de las que la empresa es propietaria o tiene licencia de uso, incluida la tecnología de dióxido de carbono, contribuirán a mejorar el medio ambiente, promoverán la transformación ecológica en las empresas y beneficiarán a la sociedad. Esta adquisición enriquece aún más la diversa cartera de productos de Haier Smart Home y significa un posicionamiento estratégico mejorado en el mercado mundial de la refrigeración comercial.

Lugar del cierre de la adquisición del negocio de refrigeración comercial de Carrier por parte de Haier Smart Home. (PRNewsfoto/Haier Smart Home)

Esta adquisición se produce tras la firma de acuerdos definitivos el 12 de diciembre de 2023 y representa un importante paso adelante en la estrategia de crecimiento global de Haier. La operación se cerró con éxito tras obtener todas las aprobaciones regulatorias necesarias y cumplir una serie de condiciones de cierre habituales, para garantizar una buena coordinación entre todas las partes interesadas y una transición fluida para el negocio.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los más de 4.000 empleados de Carrier Commercial Refrigeration a la familia Haier", afirmó Li Huagang, presidente y director general de Haier Smart Home. "Esta transacción no solo amplía nuestra cartera de productos, sino que también ofrece una oportunidad única para crear un proveedor de soluciones mejores y más sostenibles, desde la refrigeración industrial y para la venta minorista de alimentos hasta el almacenamiento en frío. Las conocidas marcas como Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior y Green & Cool, junto con sus excelentes equipos y clientes clave, desempeñarán un papel crucial en nuestros esfuerzos por ofrecer soluciones de productos más completas e innovadoras a nuestra clientela cada vez más diversa".

"Unirnos a Haier representa una fantástica oportunidad para nuestro negocio y equipo", declaró Marcus Eisenhuth, director general de Carrier Commercial Refrigeration. "Nuestro equipo está asombrado y conmovido por el fuerte compromiso y dedicación de Haier para garantizar una transición empresarial sin problemas, y la obtención de todas las aprobaciones necesarias en el plazo previsto. Durante el proceso conjunto, hemos comprendido mejor la cultura única de Haier, el modelo RenDanHeYi y la forma en que Haier capacita a cada individuo. Esperamos con entusiasmo las sinergias que sin duda creará esta asociación".

La adquisición permite a Haier ampliar su alcance, de la refrigeración doméstica al mercado de la refrigeración comercial, lo que mejorará su capacidad para ofrecer soluciones integrales de refrigeración a una clientela más amplia en los sectores de la industria, la venta minorista de alimentos y el almacenamiento en frío.

Acerca de Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier es uno de los principales fabricantes mundiales de electrodomésticos centrado en soluciones de hogar inteligente y producción personalizada. Haier Smart Home Co., Ltd. desarrolla, produce y distribuye una amplia variedad de electrodomésticos. Entre ellos se incluyen frigoríficos, congeladores, lavadoras, aparatos de aire acondicionado, calentadores de agua, aparatos de cocina, pequeños electrodomésticos y una amplia variedad de electrodomésticos inteligentes. La empresa distribuye sus productos mediante marcas líderes de electrodomésticos como Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA y Candy. Haier Smart Home Co., Ltd. lanzó Smart Home Experiential Cloud en el mercado chino, que conecta hogares, usuarios, empresas y socios del ecosistema, y facilita la integración de los negocios online, offline y microtiendas de Haier, para apoyar la interacción del usuario y optimizar aún más la experiencia del usuario

