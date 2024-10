Haier Smart Home finalizuje przejęcie Carrier Commercial Refrigeration

FRANKFURT (Niemcy) i QINGDAO (Chiny), 3 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 1 października 2024 r. (czasu pekińskiego) spółka Haier Smart Home Co., Ltd. (notowana na giełdach w Szanghaju, Hongkongu i Frankfurcie; symbole giełdowe: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), numer jeden w branży sprzętu AGD, ogłosiła pomyślne zakończenie procesu przejęcia Carrier Commercial Refrigeration od Carrier Global Corporation (NYSE: CARR). Wartość przedsiębiorstwa określono na około 775 milionów dolarów. Technologie chłodnicze o zastosowaniach komercyjnych, które są własnością spółki, na które posiada ona licencje, w tym technologia chłodzenia dwutlenkiem węgla, przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz do postępów w zakresie zielonej transformacji w przedsiębiorstwach i przyniosą korzyści dla społeczeństwa. Przejęcie dodatkowo uzupełni zróżnicowane portfolio produktów Haier Smart Home i wzmocni pozycję strategiczną spółki na globalnym rynku komercyjnym urządzeń chłodniczych.

The site of the closing for Haier Smart Home's acquisition of Carrier's Commercial Refrigeration business

Przejęcie następuje po podpisaniu ostatecznych porozumień 12 grudnia 2023 r. i stanowi ważny krok naprzód w globalnej strategii wzrostu Haier. Transakcja została sfinalizowana po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zatwierdzeń regulacyjnych i spełnieniu wielu zwyczajowych warunków, zapewnieniu dobrej koordynacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami oraz płynnej kontynuacji działalności.

„Cieszymy się, że możemy powitać ponad 4 tysiące pracowników Carrier Commercial Refrigeration w rodzinie Haier - powiedział Li Huagang, prezes i dyrektor generalny Haier Smart Home. - Transakcja nie tylko poszerza portfolio naszych produktów, ale także stanowi wyjątkową okazję do tworzenia lepszych i bardziej zrównoważonych rozwiązań, od urządzeń chłodniczych o zastosowaniach przemysłowych i w handlu detalicznym żywnością po składowanie w chłodniach. Dobrze znane marki, takie jak Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior i Green & Cool oraz znakomite zespoły pracowników i kluczowi klienci odegrają ważną rolę w naszych działaniach na rzecz zapewniania bardziej kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań produktowych dla coraz bardziej zróżnicowanego grona naszych klientów".

„Dołączenie do Haier stanowi wspaniałą szansę dla naszej działalności i zespołu - powiedział Marcus Eisenhuth, dyrektor generalny Carrier Commercial Refrigeration. - Nasz zespół jest pod wielkim wrażeniem silnego zaangażowania Haier w zapewnienie płynnej kontynuacji działalności i uzyskanie wszelkich niezbędnych zatwierdzeń w oczekiwanym terminie. W ramach wspólnie realizowanego procesu lepiej zrozumieliśmy wyjątkową kulturę Haier, model RenDanHeYi oraz szanse, jakie Haier stwarza dla każdego. Z niecierpliwością oczekujemy efektów synergii, jakie to partnerstwo z pewnością przyniesie".

Transakcja przejęcia pozwoli Haier zwiększyć zasięg z segmentu urządzeń domowych na rynek komercyjnych rozwiązań chłodniczych, zwiększając zdolność spółki do oferowania kompleksowych rozwiązań chłodniczych, aby poszerzyć grono klientów w sektorach przemysłowym, handlu detalicznego żywnością i składowania w chłodniach.

Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier jest jednym z czołowych producentów urządzeń domowych, który koncentruje się na rozwiązaniach dla inteligentnego domu i produkcji dostosowanej do potrzeb klienta. Haier Smart Home Co., Ltd. opracowuje, produkuje i dystrybuuje szeroką gamę urządzeń AGD, do których należą lodówki, zamrażarki, pralki, klimatyzatory, podgrzewacze wody, urządzenia kuchenne, małe AGD oraz bogata oferta inteligentnych urządzeń domowych. Firma dystrybuuje swoje produkty za pośrednictwem czołowych marek AGD: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA i Candy. Haier Smart Home Co., Ltd. wprowadziła na rynek chiński rozwiązanie Smart Home Experiential Cloud, które łączy domy, użytkowników, przedsiębiorstwa i partnerów ekosystemowych, usprawnia integrację działalności firmy Haier w ramach sprzedaży internetowej, stacjonarnej i w mikrosklepach oraz wspiera interakcje z użytkownikami, aby zapewnić najwyższy poziom obsługi.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2521703/The_site_closing_Haier_Smart_Home_s_acquisition_Carrier_s_Commercial_Refrigeration.jpg