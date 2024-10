Haier Smart Home úspešne dokončuje akvizíciu divízie Carrier Commercial Refrigeration

FRANKFURT, Nemecko a QINGDAO, Čína, 3. októbra 2024 /PRNewswire/ -- 1. októbra 2024 (miestneho času v Pekingu), spoločnosť Haier Smart Home Co., Ltd. (kótovaná na burzách v Šanghaji, Hong Kongu a Frankfurte); burzové kódy: 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE), globálny líder v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, oznámila úspešné zavŕšenie akvizície divízie Carrier Commercial Refrigeration od spoločnosti Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) v podnikovej hodnote približne 775 miliónov USD. Technológie súvisiace s komerčným chladením, ktoré spoločnosť vlastní alebo môže licenčne využívať, vrátane technológie oxidu uhličitého, prispejú k zlepšeniu životného prostredia, podporia zelenú transformáciu v podnikoch a budú spoločensky prospešné. Akvizícia ďalej obohacuje rozmanité portfólio produktov Haier Smart Home a znamená lepšie strategické postavenie na globálnom trhu s komerčným chladením.

The site of the closing for Haier Smart Home's acquisition of Carrier's Commercial Refrigeration business

Táto akvizícia nasleduje po podpise finálnych zmlúv 12. decembra 2023 a predstavuje významný krok vpred v globálnej rastovej stratégii spoločnosti Haier. Transakcia bola úspešne uzavretá po získaní všetkých potrebných regulačných súhlasov a splnení série obvyklých zmluvných podmienok, čím sa zaistila dobrá koordinácia medzi všetkými zainteresovanými stranami a plynulý prechod obchodov.

„Sme nadšení, že môžeme do rodiny Haier privítať viac ako 4 000 zamestnancov Carrier Commercial Refrigeration," povedal Li Huagang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Haier Smart Home. „Táto transakcia nielenže rozširuje naše produktové portfólio, ale poskytuje aj jedinečnú príležitosť vytvoriť subjekt lepšieho a udržateľnejšieho poskytovateľa riešení od priemyselného a maloobchodného chladenia potravín až po chladiarenské skladovanie. Známe značky ako Carrier Commercial Refrigeration, Profroid, Celsior a Green & Cool spolu so svojimi vynikajúcimi tímami a kľúčovými zákazníkmi zohrajú kľúčovú úlohu v našom úsilí poskytovať komplexnejšie a inovatívnejšie produktové riešenia našej čoraz rozmanitejšej klientele."

„Spojenie so spoločnosťou Haier predstavuje pre naše podnikanie a tím fantastickú príležitosť," uviedol Marcus Eisenhuth, generálny riaditeľ Carrier Commercial Refrigeration. „Náš tím je ohromený a dojatý silným záväzkom a odhodlaním spoločnosti Haier zabezpečiť hladký prechod podnikania a získať všetky potrebné povolenia v očakávanom časovom rámci. Počas spoločného postupu sa nám podarilo lepšie pochopiť jedinečnú kultúru spoločnosti Haier, modelu RenDanHeYi a spôsob, akým Haier podporuje každého jednotlivca. Tešíme sa na súčinnosť, ktorú toto partnerstvo nepochybne vytvorí."

Akvizícia umožňuje spoločnosti Haier rozšíriť svoj dosah z chladenia v domácnostiach na trh s komerčným chladením, čím sa zvýši jej schopnosť ponúkať komplexné chladiace riešenia širšej klientele v sektore priemyslu, maloobchodu s potravinami a chladiarenského skladovania.

O spoločnosti Haier Smart Home Co., Ltd.

Haier je jedným z popredných svetových výrobcov domácich spotrebičov so zameraním na riešenia inteligentnej domácnosti a zákazkovú výrobu. Haier Smart Home Co., Ltd. vyvíja, vyrába a distribuuje širokú škálu domácich spotrebičov. Patria sem chladničky, mrazničky, práčky, klimatizácie, ohrievače vody, kuchynské spotrebiče, malé domáce spotrebiče a široký sortiment inteligentných domácich spotrebičov. Spoločnosť distribuuje svoje produkty v rámci popredných značiek pre domácnosti, ako sú Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA či Candy. Spoločnosť Haier Smart Home Co., Ltd. spustila na čínskom trhu službu Smart Home Experiential Cloud, ktorý spája domácnosti, používateľov, podniky a ekosystémových partnerov. Zároveň uľahčuje integráciu online, offline a mikroobchodov spoločnosti Haier a podporuje interakciu používateľov so zámerom ďalej optimalizovať používateľskú skúsenosť.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2521703/The_site_closing_Haier_Smart_Home_s_acquisition_Carrier_s_Commercial_Refrigeration.jpg