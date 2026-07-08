HCLTech obtém certificação ISO/IEC 42001:2023 e reforça sua liderança em IA Responsável

Certificação reconhece o Sistema de Gestão de Inteligência Artificial da HCLTech, que dá suporte à plataforma AI Force, aos serviços de engenharia de software, operações de TI e processos de negócios

NOIDA, Índia, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech (NSE: HCLTECH; BSE: HCLTECH), uma das principais empresas globais de tecnologia, anunciou hoje a conquista da certificação ISO/IEC 42001:2023. Esse marco comprova a capacidade da HCLTech de apoiar organizações na adoção da inteligência artificial em larga escala com governança sólida, gestão eficaz de riscos e excelência operacional.

A certificação foi concedida pela Schellman Compliance, LLC, organismo certificador credenciado pelo ANSI National Accreditation Board (ANAB) e integrante do International Accreditation Forum (IAF). O reconhecimento valida a estrutura corporativa da HCLTech para desenvolver, implantar e governar soluções de inteligência artificial de forma responsável, dentro do escopo de seu Sistema de Gestão de Inteligência Artificial Empresarial (Artificial Intelligence Management System – AIMS).

O escopo da certificação contempla todo o ciclo de vida da inteligência artificial no AIMS da HCLTech, incluindo o suporte a plataformas e serviços baseados em IA, como a plataforma AI Force, além das áreas de engenharia de software, operações de tecnologia da informação e serviços de processos de negócios. Com essa estrutura, a HCLTech está apta a ajudar empresas não apenas a acelerar a adoção da inteligência artificial, mas também a estabelecer práticas consistentes de governança em diferentes sistemas, áreas de negócio e regiões geográficas. O AIMS da empresa também foi estruturado para acompanhar a evolução das exigências regulatórias internacionais, entre elas a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia (EU AI Act).

A ISO/IEC 42001:2023 é a primeira norma internacional voltada especificamente para sistemas de gestão de inteligência artificial. Publicada conjuntamente pela International Organization for Standardization (ISO) e pela International Electrotechnical Commission (IEC). Ela estabelece um conjunto abrangente de diretrizes para a gestão da IA ao longo de todo o seu ciclo de vida, abordando aspectos como gestão de riscos, transparência, equidade, responsabilização e melhoria contínua.

"A certificação ISO 42001 adquire uma relevância ainda maior em uma organização com a dimensão e a complexidade da HCLTech", afirmou Avani Desai, CEO da Schellman. "Mais do que documentar políticas, trata-se de incorporar a governança da IA Responsável às operações diárias da empresa. À medida que as organizações deixam a fase de experimentação e passam a adotar a inteligência artificial em escala empresarial, demonstrar uma governança consistente e disciplinada será um diferencial competitivo importante. A HCLTech estabelece um excelente exemplo do que isso representa."

"Conquistar a certificação ISO/IEC 42001:2023 reafirma o compromisso da HCLTech com o desenvolvimento e a entrega de soluções de inteligência artificial responsáveis em escala", afirmou Vijay Guntur, Diretor de Tecnologia e Diretor de Ecossistemas da HCLTech. "À medida que as empresas aceleram suas iniciativas em inteligência artificial, cresce também a busca por parceiros que aliem inovação, rigor e confiança. Essa certificação representa uma validação independente de que nossa inteligência artificial é governada de forma responsável por meio de um Sistema de Gestão de IA certificado, aplicado de maneira consistente em todo o nosso modelo de entrega. Além disso, reforça nossa capacidade de apoiar os clientes na implementação de soluções de IA com segurança e confiança."

Com essa conquista, a HCLTech passa a integrar um grupo restrito de organizações que tiveram sua capacidade de gerenciar inteligência artificial em escala validada por uma certificação independente. O reconhecimento também evidencia a abrangência e a profundidade do escopo certificado, que cobre toda a cadeia de valor da IA empresarial.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia que reúne mais de 227 mil profissionais distribuídos por 60 países. Seu portfólio combina competências líderes de mercado em inteligência artificial, transformação digital, engenharia, computação em nuvem e software, oferecendo um conjunto abrangente de serviços e produtos tecnológicos. A companhia atende clientes dos principais segmentos da economia, desenvolvendo soluções especializadas para os setores de serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, tecnologia e serviços, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo, bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. Nos 12 meses encerrados em março de 2026, a HCLTech registrou receita consolidada de US$ 14,7 bilhões.

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FONTE HCLTech