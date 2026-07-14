HCLTech verzeichnet ein starkes erstes Quartal, das von Auftragseingängen in Rekordhöhe von 2,4 Milliarden USD getragen wurde

Der Umsatz im Bereich „Advanced AI" steigt um 62,1 % auf 171 Millionen USD; das Unternehmen plant, bis zu 3.500 Crore Rupien in den Aufbau von KI-Rechenzentren zu investieren

NEW YORK und NOIDA, Indien, 14. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende erste Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz in US-Dollar belief sich auf 3,65 Milliarden USD, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während der Umsatz bei konstanter Währung (CC) im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % stieg.

„Wir haben mit 2,4 Milliarden USD den höchsten Netto-Neugeschäftswert im ersten Quartal aller Zeiten verzeichnet, und unser Geschäftsbereich „Advanced AI" wuchs auf Basis konstanter Wechselkurse um 10,6 % gegenüber dem Vorquartal und um 62,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dies zeigt, dass sich Unternehmen für uns entscheiden, um ihre KI-gestützte Transformation voranzutreiben. In Verbindung mit den operativen Effizienzsteigerungen, die sich in der Margenausweitung widerspiegeln, gibt uns diese Dynamik die Zuversicht, dass wir gut aufgestellt sind, um den Markt mittelfristig weiterhin zu übertreffen", sagte C. Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech.

Das Umsatzwachstum im Dienstleistungsbereich wurde von einer anhaltend starken Entwicklung im Bereich IT- und Unternehmensdienstleistungen getragen, der auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 4,2 % stieg. Der jährlich wiederkehrende Umsatz von HCL Software belief sich auf 1,06 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2 % gegenüber dem Vorjahr (auf vergleichbarer Basis) entspricht. Der Umsatz im Bereich „Advanced AI" belief sich im Quartal auf 171 Millionen USD. Der Jahresumsatz pro Mitarbeiter lag bei 65.500 USD, was einem Anstieg von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Wachstum in den einzelnen Branchen wurde vom Bereich Öffentliche Dienste mit einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich (CC) angeführt, gefolgt vom Einzelhandel und den Konsumgütern mit 10,1 % im Jahresvergleich (CC) sowie dem Bereich Technologie und Dienstleistungen mit 7,3 % im Jahresvergleich (CC). Was die Regionen betrifft, verzeichneten die USA ein Wachstum von 2,9 % im Vergleich zum Vorjahr (CC) und Europa ein Wachstum von 0,1 %. Der Rest der Welt verzeichnete ein Wachstum von 10,8 % im Vergleich zum Vorjahr (CC).

HCLTech kündigte zudem einen Plan an, im Rahmen dessen bis zu 3.500 Crore Rupien (ca. 370 Millionen USD) in den Aufbau von KI-Rechenzentren investiert werden sollen, deren Kapazität auf bis zu 50 MW erweitert werden kann. Die Investition wird durch die bestehenden Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Design von KI-Rechenzentren, DevOps und KI-Cloud-Betrieb sowie durch sein Software-Portfolio ergänzt, wodurch ein wirklich integriertes End-to-End-Konzept ermöglicht wird.

HCLTech kündigte für das Quartal eine Dividende von 12 Rupien pro Aktie an. Das Unternehmen hielt an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2027 fest: ein Umsatzwachstum von 1 % bis 4 % im Vergleich zum Vorjahr im Bereich CC sowie ein Umsatzwachstum zwischen 1,5 % und 4,5 % im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Services. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen 17,5 % und 18,5 % liegen.

„HCLTech hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 eine solide Leistung erzielt, mit einem Umsatzwachstum von 13,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, einem EBIT-Wachstum von 18,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Anstieg des Jahresüberschusses um 20,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Restrukturierungskosten lagen die EBIT-Marge und die Nettogewinnmarge bei 17,5 % bzw. 13,8 %", sagte Shiv Walia, Chief Financial Officer von HCLTech.

Wichtige Neuaufträge im Bereich Advanced AI:

Ein weltweit führendes Technologieunternehmen hat seine Partnerschaft mit HCLTech im Rahmen des Programms AI Factory ausgeweitet und den Auftragsumfang für den Ausbau von KI-Rechenzentren um über 180 Millionen USD erweitert.

ausgeweitet und den Auftragsumfang für den Ausbau von KI-Rechenzentren um über 180 Millionen USD erweitert. Ein großer US-amerikanischer Halbleiterkonzern entschied sich für die Lösung von HCLTechs AI Engineering , um einen fortschrittlichen, KI-fähigen Chip für Fahrzeuge der nächsten Generation zu entwickeln.

, um einen fortschrittlichen, KI-fähigen Chip für Fahrzeuge der nächsten Generation zu entwickeln. Ein in Europa ansässiger Hersteller hat HCLTech mit der Entwicklung des Navigations-Stacks für seinen autonomen Roboter der nächsten Generation beauftragt. HCLTech wird seine Kompetenzen in den Bereichen Physical AI und Intelligent Product Engineering einsetzen, um die zentrale Navigationslogik, die Bewegungsplanung und die Systemintegration für das Produkt bereitzustellen.

Weitere wichtige Neuaufträge:

Ein weltweit tätiger Automobilhersteller mit Sitz in Europa hat HCLTech mit einem groß angelegten, KI-gestützten Transformationsprogramm im Bereich Site Reliability Engineering (SRE) beauftragt, das sich über die Anwendungslandschaften der Bereiche Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Konzernzentrale erstreckt.

Ein zu den Fortune 250 gehörender OEM-Hersteller von Halbleiterausrüstung entschied sich für HCLTech, um die KI-gestützte Transformation entlang seines gesamten Wertschöpfungsstroms in den Bereichen Halbleiterentwicklung und -fertigung voranzutreiben.

Im Rahmen eines der größten Geschäftsabschlüsse in der Geschichte von HCL Software entschied sich ein in den USA ansässiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen für Actian Ingres, um die Anwendungen für den Logistikbetrieb einer Einrichtung des öffentlichen Sektors zu unterstützen.

HCLTech wurde zum zweiten Mal in Folge in der Liste der „World's Most Sustainable Companies" des TIME-Magazins als das am höchsten platzierte Unternehmen mit Hauptsitz in Indien in der Kategorie „Professional Services" ausgezeichnet. Im ESG-Risikoring von Sustainalytics belegt das Unternehmen Platz 6 von 209 „IT-Beratungsunternehmen". Das Unternehmen hat zudem zwei Jahre in Folge das MSCI AA (Leader) ESG-Rating für seine vorbildlichen ethischen Grundsätze und Personalpraktiken erhalten.

HCLTech wurde im Extel-Ranking „Executive Team 2026" als eines der am meisten ausgezeichneten Unternehmen Asiens aufgeführt. Im Segment „Technologie, IT-Dienstleistungen, Software und KI" erreichte das Unternehmen zehn Platzierungen unter den Top 3, davon sechs Mal den ersten Platz.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digitalisierung, Ingenieurwesen, Cloud und Software bereitstellt und dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten zurückgreift. Wir arbeiten mit Kunden in allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences sowie Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation sowie Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Mobilität und öffentliche Dienstleistungen. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Juni 2026 auf insgesamt 14,8 Milliarden USD. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika

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Elka Ghudial, EMEA

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James Galvin, APAC

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Nitin Shukla, Indien

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