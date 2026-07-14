HCLTech presenta un primer trimestre sólido, impulsado por un récord de acuerdos por valor de 2.400 millones de dólares

Los ingresos por IA avanzada crecen un 62,1% hasta alcanzar los 171 millones de dólares; la compañía planea invertir hasta 3.500 millones de rupias para establecer centros de datos de IA

NUEVA YORK y NOIDA, India, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, dio a conocer hoy sus resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 30 de junio de 2026. Los ingresos en dólares estadounidenses fueron de 3.650 millones de dólares, un 3 % más que el año anterior, mientras que los ingresos en moneda constante (CC) crecieron un 2,6 % interanual.

"Registramos nuestro mayor volumen de nuevos pedidos netos en el primer trimestre, con 2.400 millones de dólares, y nuestro negocio de IA avanzada creció un 10,6 % intertrimestral y un 62,1 % interanual en moneda constante. Esto demuestra que las empresas nos eligen para liderar su transformación digital basada en IA. Junto con la eficiencia operativa reflejada en la expansión de los márgenes, este impulso nos da la confianza de que estamos bien posicionados para seguir superando al mercado a medio plazo", declaró C. Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech.

El crecimiento de los ingresos por servicios fue impulsado por un dinamismo constante en los servicios de TI y empresariales, que crecieron un 4,2 % interanual a tipo de cambio constante. Los ingresos recurrentes anuales de HCLSoftware se situaron en 1.060 millones de dólares, un 2 % más interanual a tipo de cambio constante. Los ingresos por IA avanzada del trimestre fueron de 171 millones de dólares. Los ingresos por empleado al año fueron de 65.500 dólares, un 3,3 % más interanual.

El crecimiento vertical de la industria estuvo liderado por los Servicios Públicos, con un crecimiento interanual del 12 % (a tipo de cambio constante), seguido por el Comercio Minorista y Bienes de Consumo Envasados con un 10,1 % interanual (a tipo de cambio constante) y la Tecnología y los Servicios con un 7,3 % interanual (a tipo de cambio constante). En términos geográficos, Estados Unidos creció un 2,9 % interanual (a tipo de cambio constante) y Europa un 0,1 %. El resto del mundo creció un 10,8 % interanual (a tipo de cambio constante).

HCLTech también anunció un plan para invertir hasta 3.500 millones de rupias (aproximadamente 370 millones de dólares) en la creación de centros de datos de IA, con potencial para alcanzar una capacidad de 50 MW. Esta inversión se complementa con las capacidades existentes de la compañía en diseño de centros de datos de IA, DevOps y operaciones en la nube de IA, así como con su cartera de software, lo que permite una solución integral de principio a fin.

HCLTech anunció un dividendo de ₹12 por acción para el trimestre. La compañía mantuvo su previsión de crecimiento de ingresos para el año fiscal 2027 entre el 1 y el 4 % interanual a tipo de cambio constante, y un crecimiento de los ingresos por servicios entre el 1,5 y el 4,5 % interanual a tipo de cambio constante. Se espera que el margen EBIT se sitúe entre el 17,5 y el 18,5 %.

"HCLTech registró un desempeño sólido en el primer trimestre del año fiscal 2027, con un crecimiento de los ingresos del 13,9 % interanual, un crecimiento del EBIT del 18,0 % interanual y un crecimiento del beneficio neto del 20,3 % interanual. Excluyendo el impacto de los costes de reestructuración, el margen EBIT y el margen de beneficio neto se situaron en el 17,5 y el 13,8 %, respectivamente", afirmó Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

Logros clave en acuerdos de IA avanzada:

Una importante empresa tecnológica global amplió su colaboración con HCLTech para un programa de Fábrica de IA con un alcance incremental de más de 180 millones de dólares para la construcción de un centro de datos de IA.

con un alcance incremental de más de 180 millones de dólares para la construcción de un centro de datos de IA. Una importante empresa de semiconductores con sede en Estados Unidos seleccionó la solución de ingeniería de IA de HCLTech para desarrollar un chip avanzado con IA para vehículos de próxima generación.

de HCLTech para desarrollar un chip avanzado con IA para vehículos de próxima generación. Un fabricante con sede en Europa seleccionó a HCLTech para diseñar el sistema de navegación de su robot autónomo de próxima generación. HCLTech aplicará sus capacidades de IA física e ingeniería de productos inteligentes para proporcionar la lógica de navegación central, la planificación de movimiento y la integración del sistema para el producto.

Otros logros clave en acuerdos comerciales:

Un fabricante automotriz global con sede en Europa seleccionó a HCLTech para un programa de transformación de ingeniería de fiabilidad de sitios (SRE) a gran escala, impulsado por IA, que abarca las áreas de ingeniería, producción, aplicaciones comerciales y corporativas.

Un fabricante de equipos semiconductores (OEM) de la lista Fortune 250 seleccionó a HCLTech para acelerar la transformación basada en IA en toda su cadena de valor de ingeniería y fabricación de semiconductores.

En una de las mayores operaciones en la historia de HCLSoftware, una empresa de servicios tecnológicos con sede en Estados Unidos seleccionó a Actian Ingres para dar soporte a las aplicaciones de operaciones logísticas de una entidad del sector público.

HCLTech ha sido reconocida como la empresa con sede en India mejor clasificada en la categoría de Servicios Profesionales en la lista de las Empresas Más Sostenibles del Mundo de TIME por segundo año consecutivo. Ocupa el sexto lugar entre 209 empresas de consultoría de TI en la calificación de riesgo ESG de Sustainalytics. La compañía también ha obtenido la calificación ESG MSCI AA (Líder) por sus sólidas prácticas éticas y de capital humano durante dos años seguidos.

HCLTech figuró entre las empresas más destacadas de Asia en el ranking de equipos ejecutivos de Extel de 2026. Obtuvo 10 puestos entre los tres primeros en el segmento de software, servicios de TI e inteligencia artificial, de los cuales seis fueron el primer puesto.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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