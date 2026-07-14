HCLTech affiche un premier trimestre solide, porté par un volume de commandes record de 2,4 milliards de dollars

Les revenus générés par l'IA avancée progressent de 62,1 % pour atteindre 171 millions de dollars. L'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 35 milliards de roupies pour mettre en place des centres de données dédiés à l'IA

NEW YORK et NOIDA, Inde, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026. Le chiffre d'affaires en dollars américains s'est élevé à 3,65 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % en glissement annuel , tandis que le chiffre d'affaires à taux de change constant a progressé de 2,6 % en glissement annuel.

« Nous avons enregistré un volume de nouvelles commandes nettes de 2,4 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui constitue un record historique, et notre activité liée à l'IA avancée a progressé de 10,6 % en glissement trimestriel et de 62,1 % en glissement annuel, à taux de change constant. Ces exemples montrent que les entreprises nous choisissent pour mener leur transformation axée sur l'IA. Associée aux gains d'efficacité opérationnelle qui se traduisent par une augmentation des marges, cette dynamique nous confirme que nous sommes bien placés pour continuer à surpasser le marché à moyen terme », a déclaré C Vijayakumar, PDG de HCLTech.

La croissance du chiffre d'affaires des services a été portée par une dynamique soutenue dans les services informatiques et les services aux entreprises, qui ont progressé de 4,2 % en glissement annuel à taux de change constant. Le chiffre d'affaires annuel récurrent de HCL Software s'est élevé à 1,06 milliard de dollars, soit une hausse de 2 % en glissement annuel à taux de change constant. Le chiffre d'affaires lié à l'IA avancée s'est élevé à 171 millions de dollars pour le trimestre. Le chiffre d'affaires annuel par salarié s'est élevé à 65 500 dollars, soit une hausse de 3,3 % en glissement annuel.

La croissance par secteur d'activité a été tirée par les services publics, avec une progression de 12 % en glissement annuel à taux de change constant, suivis par la distribution et les biens de grande consommation, à 10,1 % en glissement annuel à taux de change constant, puis par les technologies et les services, à 7,3 % en glissement annuel à taux de change constant. Sur le plan géographique, les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,9 % en glissement annuel à taux de change constant et l'Europe, de 0,1 %. Le reste du monde a enregistré une croissance de 10,8 % en glissement annuel à taux de change constant.

HCLTech a également annoncé un plan prévoyant un investissement de jusqu'à 35 milliards de roupies (soit environ 370 millions de dollars) pour mettre en place des centres de données dédiés à l'IA, dont la capacité pourrait atteindre 50 MW. Cet investissement vient compléter les compétences existantes de l'entreprise en matière de conception de centres de données dédiés à l'IA, de DevOps et d'exploitation de l'IA dans le cloud, ainsi que son portefeuille de logiciels, ce qui lui permet de proposer une solution véritablement intégrée de bout en bout.

HCLTech a annoncé un dividende de 12 roupies par action pour ce trimestre. La société a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2027, tablant sur une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1 % et 4 % en glissement annuel à taux de change constant, et sur une croissance du chiffre d'affaires des services comprise entre 1,5 % et 4,5 % en glissement annuel à taux de change constant. La marge EBIT devrait se situer entre 17,5 % et 18,5 %.

« HCLTech a affiché de solides performances au premier trimestre de l'exercice 2027, avec une croissance de son chiffre d'affaires de 13,9 % en glissement annuel, une hausse de son EBIT de 18,0 % en glissement annuel et une augmentation de son résultat net de 20,3 % en glissement annuel. Hors impact des coûts de restructuration, la marge EBIT et la marge sur le résultat net se sont établies respectivement à 17,5 % et 13,8 % », a déclaré Shiv Walia, directeur financier de HCLTech.

Principaux contrats remportés dans le domaine de l'IA avancée :

un géant mondial de la technologie a élargi son partenariat avec HCLTech dans le cadre d'un programme AI Factory , dont la portée a été étendue à plus de 180 millions de dollars pour la mise en place d'un centre de données dédié à l'IA.

, dont la portée a été étendue à plus de 180 millions de dollars pour la mise en place d'un centre de données dédié à l'IA. Un géant américain du secteur des semi-conducteurs a choisi la solution AI Engineering d'HCLTech, pour développer une puce avancée dotée d'intelligence artificielle destinée aux véhicules de nouvelle génération.

d'HCLTech, pour développer une puce avancée dotée d'intelligence artificielle destinée aux véhicules de nouvelle génération. Un fabricant européen a choisi HCLTech pour concevoir la pile de navigation de son robot autonome de nouvelle génération. HCLTech mettra à profit ses compétences en matière d'IA physique et d'ingénierie produit intelligente afin de fournir la logique de navigation de base, la planification des mouvements et l'intégration système pour ce produit.

Autres contrats importants remportés :

Un constructeur automobile mondial basé en Europe a choisi HCLTech pour mener un vaste programme de transformation de l'ingénierie de la fiabilité des sites (SRE), axé sur l'intelligence artificielle, couvrant les environnements applicatifs de l'ingénierie, de la production, des activités commerciales et des fonctions d'entreprise.

Un fabricant d'équipements pour semi-conducteurs figurant au classement Fortune 250 a choisi HCLTech pour accélérer sa transformation par l'IA tout au long de sa chaîne de valeur, de l'ingénierie à la fabrication de semi-conducteurs.

Dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de l'histoire d'HCLSoftware, une société de services technologiques basée aux États-Unis a choisi Actian Ingres pour prendre en charge les applications de gestion des opérations logistiques d'un organisme public.

Pour la deuxième année consécutive, HCLTech a été désignée comme l'entreprise siégeant en Inde la mieux classée dans la catégorie « Services professionnels » du classement TIME des entreprises les plus durables au monde. Elle s'est classée 6e sur 209 entreprises du secteur du conseil en informatique dans le classement des risques ESG établi par Sustainalytics. L'entreprise a également obtenu, pour la deuxième année consécutive, la note AA (Leader) de MSCI en matière d'ESG, en reconnaissance de ses pratiques exemplaires en termes d'éthique et de gestion des ressources humaines.

HCLTech figure parmi les entreprises les plus distinguées d'Asie dans le classement 2026 des équipes de direction établi par Extel. Elle a été classée 10 fois parmi les trois premiers dans le secteur des technologies, des services informatiques, des logiciels et de l'IA, dont six fois en première position.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique d'envergure mondiale qui compte plus de 223 000 employés répartis sur 60 pays . Elle propose des solutions de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, s'appuyant sur un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, les technologies et les services, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la distribution et les biens de grande consommation, la mobilité ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2026 s'est élevé à 14,8 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, rendez-vous sur hcltech.com.

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