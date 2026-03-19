HCLTech é nomeada uma das World's Most Ethical Companies® (Empresas mais éticas do mundo) pela Ethisphere pelo terceiro ano consecutivo

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 19 de março de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma empresa global líder em tecnologia, foi reconhecida como uma das World's Most Ethical Companies® de 2026 pela Ethisphere, líder global na definição e promoção de padrões de práticas empresariais éticas.

Pelo terceiro ano consecutivo, essa conquista destaca o compromisso contínuo da HCLTech em conduzir negócios com os mais altos padrões éticos e integrar seus valores essenciais, incluindo integridade e responsabilidade social, em seu trabalho diário com pessoas, clientes, parceiros e a comunidade em geral. Para receber esse reconhecimento, a HCLTech foi avaliada pelo programa World's Most Ethical Companies®, que exige que as empresas forneçam mais de 240 evidências relacionadas a ética e conformidade, governança, cultura ética, impacto ambiental e social, além de treinamento e conscientização para seus funcionários.

"É uma honra ser novamente nomeada como uma das Empresas mais éticas do mundo pela Ethisphere, um testemunho adicional do nosso compromisso inabalável com nossos valores essenciais e de garantir que todas as nossas pessoas atuem com o máximo respeito e integridade em tudo o que fazemos", disse Olaf Casperson, Diretor de Ética e Conformidade da HCLTech.

"Parabéns à HCLTech por receber o reconhecimento como uma das World's Most Ethical Companies®. Ao celebrarmos a 20ª turma de homenageados, este grupo continua a elevar o padrão de integridade empresarial ao incorporar a ética nas decisões diárias e na estratégia de longo prazo. Empresas com programas sólidos de ética, conformidade e governança estão preparadas para um desempenho melhor a longo prazo", disse Erica Salmon Byrne, Diretora de Estratégia e Presidente Executiva da Ethisphere.

Sobre a HCLTech

HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 colaboradores em 60 países, oferecendo capacidades líderes do setor centradas em IA, digital, engenharia, nuvem e software, apoiadas por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores verticais, fornecendo soluções industriais para serviços financeiros, manufatura, ciências da vida e saúde, alta tecnologia, semicondutores, telecomunicações e mídia, varejo e bens de consumo embalados, mobilidade e serviços públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões. Para saber como podemos impulsionar seu progresso, acesse hcltech.com .

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FONTE HCLTech