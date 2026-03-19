HCLTech es reconocida como una de las World's Most Ethical Companies® de Ethisphere por tercer año consecutivo

NEW YORK y NOIDA, India, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha sido reconocida como una de las World's Most Ethical Companies® 2026 de Ethisphere, líder mundial en definir y promover las normas de prácticas empresariales éticas.

Por tercer año consecutivo, este logro destaca el compromiso constante de HCLTech con desarrollar su actividad empresarial con los más altos estándares éticos e integrar sus valores fundamentales, como la integridad y la responsabilidad social, en su trabajo diario con el personal, los clientes, los socios y la comunidad en general. Para recibir este reconocimiento, HCLTech fue evaluada en el marco de la iniciativa World's Most Ethical Companies®, que exige a las empresas aportar más de 240 pruebas relacionadas con la ética, el cumplimiento normativo, la gobernanza, la cultura ética, el impacto medioambiental y social, así como la formación y la concienciación generales de sus empleados.

"Es un honor haber sido galardonados una vez más como una de las 'Empresas más éticas del mundo' de Ethisphere, lo que constituye una prueba más de nuestro firme compromiso con nuestros valores fundamentales y de nuestro empeño por garantizar que todo nuestro personal actúe con el máximo respeto e integridad en todo lo que hacemos", declaró Olaf Casperson, director de Ética y Cumplimiento en HCLTech.

"Felicitaciones a HCLTech por este reconocimiento como una de las World's Most Ethical Companies®. Con motivo de la vigésima promoción de galardonados, este grupo sigue elevando la vara de la integridad empresarial al integrar la ética en la toma de decisiones cotidianas y en la estrategia a largo plazo. Las empresas que cuentan con sólidos programas de ética, cumplimiento normativo y gobernanza están preparadas para obtener mejores resultados a largo plazo", afirmó Erica Salmon Byrne, directora de Estrategia y presidenta ejecutiva de Ethisphere.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 226.300 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, tecnología de punta, semiconductores, telecomunicaciones y medios, venta minorista, bienes de consumo envasados (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares en total. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com .

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FUENTE HCLTech