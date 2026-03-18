HCLTech ha sido nombrada una de las Empresas Más Éticas del Mundo® por Ethisphere por tercer año consecutivo

NUEVA YORK y NOIDA, India, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, ha sido reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo® de 2026 por Ethisphere, líder mundial en la definición y promoción de los estándares de prácticas comerciales éticas.

Por tercer año consecutivo, este logro subraya el compromiso constante de HCLTech de operar con los más altos estándares éticos e integrar sus valores fundamentales, incluyendo la integridad y la responsabilidad social, en su trabajo diario con personas, clientes, socios y la comunidad en general. Para recibir este reconocimiento, HCLTech fue evaluada por la firma World's Most Ethical Companies®, que exige a las empresas proporcionar más de 240 puntos de prueba relacionados con la ética y el cumplimiento, la gobernanza, una cultura ética, el impacto ambiental y social, y la capacitación y concienciaón general de sus empleados.

"Es un honor ser nombrados una vez más como una de las Empresas Más Éticas del Mundo por Ethisphere, un testimonio más de nuestra adhesión inquebrantable a nuestros valores fundamentales y de garantizar que todo nuestro personal opere con el máximo respeto e integridad en todo lo que hacemos", declaró Olaf Casperson, director de Ética y Cumplimiento de HCLTech.

"Felicitamos a HCLTech por ser reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo®. Al conmemorar la vigésima generación de galardonados, este grupo continúa elevando el estándar de integridad empresarial al integrar la ética en la toma de decisiones cotidianas y la estrategia a largo plazo. Las empresas con sólidos programas de ética, cumplimiento y gobernanza están preparadas para un mejor desempeño a largo plazo", afirmó Erica Salmon Byrne, directora de Estrategia y presidenta ejecutiva de Ethisphere.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global, con más de 226.300 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes en todos los sectores verticales principales, proporcionando soluciones para la industria de servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y atención médica, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a 12 meses que terminaron en diciembre de 2025 totalizaron 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar el progreso para usted, visite hcltech.com.

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