HCLTech figure au palmarès World's Most Ethical Companies® d'Ethisphere pour la troisième année consécutive

NEW YORK et NOIDA, Inde, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a été reconnue comme l'une des World's Most Ethical Companies® 2026 par Ethisphere, un leader mondial dans la définition et l'avancement des normes de pratiques commerciales éthiques.

Pour la troisième année consécutive, cette réussite souligne l'engagement permanent de HCLTech à mener ses activités dans le respect des normes éthiques les plus strictes et à intégrer ses valeurs fondamentales, notamment l'intégrité et la responsabilité sociale, dans son travail quotidien avec les personnes, les clients, les partenaires et la communauté au sens large. Pour obtenir cette reconnaissance, HCLTech a été soumis à l'évaluation des World's Most Ethical Companies®, qui demande aux entreprises de fournir plus de 240 points de preuve liés à l'éthique et à la conformité, à la gouvernance, à une culture de l'éthique, à l'impact environnemental et social, ainsi qu'à la formation et à la sensibilisation globales de leurs employés.

« C'est un honneur d'être à nouveau désigné comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde par Ethisphere, un nouveau témoignage de notre adhésion inébranlable à nos valeurs fondamentales et de notre volonté de veiller à ce que tous nos collaborateurs agissent avec le plus grand respect et la plus grande intégrité dans tout ce que nous faisons », déclare Olaf Casperson, directeur de l'éthique et de la conformité chez HCLTech.

« Félicitations à HCLTech pour avoir été reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde. À l'occasion de cette 20e promotion de lauréats, ce groupe continue de monter le niveau en matière d'intégrité commerciale en combinant l'éthique à la prise de décision quotidienne et à la stratégie à long terme. Les entreprises dotées de solides programmes d'éthique, de conformité et de gouvernance sont construites pour une meilleure performance à long terme », déclare Erica Salmon Byrne, directrice de la stratégie et présidente exécutive d'Ethisphere.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons à apporter à nos clients des solutions dans les secteurs d'activité les plus importants : services financiers, industrie manufacturière, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, industrie des semi-conducteurs, télécommunications et médias, vente au détail et biens de grande consommation, mobilité et services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com .

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