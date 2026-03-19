HCL테크, 3년 연속 에티스피어 세계에서 가장 윤리적인 기업® 선정

미국 뉴욕 및 인도 노이다, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 기술 기업 HCL테크(HCLTech, NSE: HCLTECH, BSE: HCLTECH)가 윤리적 비즈니스 관행의 기준을 정의하고 발전시키는 글로벌 리더 에티스피어(Ethisphere)가 선정하는 2026 세계에서 가장 윤리적인 기업®(World's Most Ethical Companies®) 중 하나로 인정받았다.

3년 연속 이 성과를 달성한 것은 최고 수준의 윤리 기준으로 사업을 수행하고, 임직원, 고객, 파트너 및 더 넓은 커뮤니티와의 일상적인 업무에 무결성 및 사회적 책임을 포함한 핵심 가치를 통합하려는 HCL테크의 지속적인 헌신을 강조한다. 이 인정을 받기 위해 HCL테크는 윤리 및 컴플라이언스, 거버넌스, 윤리 문화, 환경 및 사회적 영향, 임직원을 위한 전반적인 교육 및 인식과 관련된 240개 이상의 증빙 자료를 제출해야 하는 세계에서 가장 윤리적인 기업 평가를 받았다.

HCL테크의 올라프 카스퍼슨(Olaf Casperson) 최고 윤리 및 준법 책임자는 "에티스피어의 세계에서 가장 윤리적인 기업 중 하나로 다시 선정된 것은 영광이다. 우리의 핵심 가치에 대한 흔들림 없는 준수와 모든 임직원이 모든 업무에서 최고의 존중과 무결성으로 행동할 수 있도록 보장한다는 것을 더 입증한다"고 말했다.

에티스피어의 에리카 새먼 번(Erica Salmon Byrne) 최고전략책임자 겸 이사회 의장은 "HCL테크가 세계에서 가장 윤리적인 기업 ® 중 하나로 인정받은 것을 축하한다. 20회째 수상자 클래스를 기념하는 이번 수상 기업들은 윤리를 일상적인 의사결정과 장기 전략에 내재화함으로써 비즈니스 무결성의 기준을 계속 높이고 있다. 강력한 윤리, 컴플라이언스, 거버넌스 프로그램을 갖춘 기업들은 더 나은 장기 성과를 위해 구축된다"고 말했다.

HCL테크 소개

HCL테크는 AI, 디지털, 엔지니어링, 클라우드, 소프트웨어를 중심으로 한 업계 선도적 역량을 제공하는 글로벌 기술 기업으로, 60개국에 22만 6300명 이상의 임직원을 두고 있으며 광범위한 기술 서비스 및 제품 포트폴리오로 뒷받침된다. 금융 서비스, 제조, 생명과학 및 헬스케어, 하이테크, 반도체, 통신 및 미디어, 리테일 및 소비재, 모빌리티, 공공 서비스 등 모든 주요 수직 산업에 걸쳐 고객과 협력하며 산업별 솔루션을 제공한다. 2025년 12월 기준 최근 12개월 연결 매출은 미화 145억 달러를 기록했다. 자세한 내용은 hcltech.com에서 확인할 수 있다.

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메러디스 버카로(Meredith Bucaro), 미주

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엘카 구디알(Elka Ghudial), 유럽

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제임스 갤빈(James Galvin), 호주/뉴질랜드

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니틴 슈클라(Nitin Shukla), 인도, 중동 및 아프리카

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SOURCE HCLTech