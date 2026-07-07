HCLTech obtiene la certificación ISO/IEC 42001:2023, demostrando su liderazgo en IA responsable

La certificación abarca el Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial Empresarial de HCLTech, que respalda su plataforma AI Force, la ingeniería de software, las operaciones de TI y los servicios de procesos de negocio.

NOIDA, India, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció hoy que ha obtenido la certificación ISO/IEC 42001:2023. Esta certificación confirma la capacidad de HCLTech para ayudar a las empresas a escalar la adopción de la IA con una sólida gobernanza, gestión de riesgos y rigor operativo.

Emitida por Schellman Compliance, LLC, organismo de certificación acreditado y reconocido por la Junta Nacional de Acreditación ANSI (ANAB) y miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF), la certificación valida el marco integral de HCLTech para el desarrollo, la implementación y la gobernanza responsables de la IA dentro del alcance definido de su Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial Empresarial (AIMS).

La certificación abarca el AIMS de HCLTech en todos los procesos del ciclo de vida de la IA, incluyendo el soporte para servicios y plataformas habilitados para IA, como la plataforma insignia AI Force, la ingeniería de software, las operaciones de TI y los servicios de procesos de negocio. Esto permite a HCLTech ayudar a las empresas no solo a adoptar la IA, sino también a gobernarla de forma coherente en todos los sistemas, funciones y regiones geográficas. El marco AIMS se alinea con los requisitos regulatorios globales en constante evolución, incluyendo la Ley de IA de la UE.

ISO/IEC 42001:2023 es la primera norma internacional del mundo para sistemas de gestión de IA, publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Establece un marco integral para la gestión de la IA a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema, abarcando la gestión de riesgos, la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la mejora continua.

"La certificación ISO 42001 adquiere una importancia diferente en una organización del tamaño y la complejidad de HCLTech", afirmó Avani Desai, consejera delegada de Schellman. "No se trata simplemente de documentar políticas; se trata de integrar la gobernanza de la IA responsable en el funcionamiento diario de la empresa. A medida que las organizaciones pasan de la experimentación con la IA a la adopción empresarial, la capacidad de demostrar una gobernanza disciplinada se convertirá en un factor diferenciador clave. HCLTech ha dado un excelente ejemplo de cómo lograrlo".

"La obtención de la certificación ISO/IEC 42001:2023 refleja el compromiso de HCLTech con el desarrollo y la implementación responsable de la IA a gran escala", afirmó Vijay Guntur, director de tecnología y jefe de ecosistemas de HCLTech. "A medida que las empresas aceleran su transición a la IA, buscan socios que combinen innovación, rigor y confianza. Esta certificación ofrece una garantía independiente de que la IA se gestiona de forma responsable a través de nuestro Sistema de Gestión de IA certificado en todo nuestro modelo de entrega y refuerza nuestra capacidad para ayudar a los clientes a implementar la IA con confianza".

Con este logro, HCLTech se une a un selecto grupo de organizaciones con capacidades validadas de forma independiente para la gestión de la IA a gran escala, que se distinguen por la amplitud y profundidad de su alcance certificado en toda la cadena de valor de la IA empresarial.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 227.000 empleados en 60 países. Ofrecemos capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, fabricación, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de marzo de 2026 ascendieron a 14.700 millones de dólares.

Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Para más detalles, contactar:



Meredith Bucaro, América

[email protected]



Elka Ghudial, Europa

[email protected]



James Galvin, APAC

[email protected]



Nitin Shukla, India, Oriente Medio & África

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg