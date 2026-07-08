HCLTech、ISO/IEC 42001:2023認証取得で責任あるAI分野でのリーダーシップを示す

認証範囲は、AI Force（AIフォース）プラットフォーム、ソフトウェア・エンジニアリング、IT運用、ビジネスプロセス・サービスを支えるHCLTechのエンタープライズAI管理システム

インド・ノイダ, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE: HCLTECH)（BSE: HCLTECH）は、世界有数のテクノロジー企業であり、本日、ISO/IEC 42001:2023認証を取得したと発表しました。この認証により、HCLTechは、強固なガバナンス、リスク管理、運用面の厳格さを備えて、企業によるAI導入の拡大を支援する体制が整っていることが裏付けられます。

本認証は、International Accreditation Forum（IAF）の加盟機関であるANSI National Accreditation Board（ANAB）に認定された認証機関Schellman Compliance, LLCにより発行され、HCLTechのEnterprise Artificial Intelligence Management System（AIMS）の定義された範囲内で、AIの責任ある開発、導入、ガバナンスを行うための全社的な枠組みを検証するものです。

この認証は、AIライフサイクル・プロセス全体にわたるHCLTechのAIMSを対象としており、主力のAI Force（AIフォース）プラットフォームをはじめ、ソフトウェア・エンジニアリング、IT運用、ビジネスプロセス・サービスなどのAI対応サービスおよびプラットフォームへのサポートも含まれます。これにより、HCLTechは、企業がAIを導入するだけでなく、システム、機能、地域を横断して一貫したAIガバナンスを確保できるよう支援できます。AIMSフレームワークは、EU AI法を含む、進化する世界的な規制要件と整合しています。

ISO/IEC 42001:2023は、International Organization for Standardization（ISO）およびInternational Electrotechnical Commission（IEC）が発行した、AIマネジメントシステムに関する世界初の国際規格です。同規格は、リスク管理、透明性、公平性、説明責任、継続的改善を対象とし、システムのライフサイクル全体にわたってAIを管理するための包括的な枠組みを確立しています。

Schellmanの最高経営責任者（CEO）であるAvani Desai氏は、次のように述べています。「HCLTechのような規模と複雑性を持つ組織においては、ISO 42001認証の意義は一段と大きくなります。これは単に方針を文書化するという話ではなく、責任あるAIガバナンスを日々の事業運営に組み込むということです。組織がAIの実証実験段階から企業規模での導入へと移行するにつれ、規律あるガバナンスを実証できる能力が重要な差別化要因となるでしょう。HCLTechは、その具体的な姿を示す力強い模範となっています。」

HCLTechの最高技術責任者（CTO）兼エコシステム部門責任者であるVijay Guntur氏は、次のように述べています。「ISO/IEC 42001:2023認証の取得は、HCLTechがAIを責任ある形で大規模に構築・提供することに取り組んでいる姿勢を反映しています。企業はAI活用の取り組みを加速させる中、イノベーションと厳格さ、信頼を兼ね備えたパートナーを求めています。この認証は、当社の認証済みAIマネジメントシステムを通じて、当社の提供モデル全体でAIが責任ある形で管理・統制されていることについて独立した保証を提供するものであり、お客様が安心してAIを導入できるよう支援する当社の能力をさらに強化します。」

今回の節目により、HCLTechは、大規模なAI管理能力について独立した検証を受けた限られた組織の一員となり、エンタープライズAIバリューチェーン全体にわたる認証範囲の深さと広さによって差別化されています。

HCLTechについて

HCLTechは、世界60か国で22万7,000人を超える社員を擁するグローバル・テクノロジー企業です。AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心に、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを通じて、業界トップクラスの能力を提供しています。当社は、金融サービス、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジーおよびサービス、半導体、通信およびメディア、小売および消費財、モビリティおよび公共サービスなど、主要な業種全般のクライアントと協働し、各業界向けソリューションを提供しています。2026年3月末までの12か月間の連結売上高は147億米ドルでした。

HCLTechがお客様のビジネスの成長をどのように支援できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。



Meredith Bucaro（米州担当）

[email protected]



Elka Ghudial（欧州担当）

[email protected]



James Galvin（アジア太平洋担当）

[email protected]



Nitin Shukla（インド・中東・アフリカ担当）

[email protected]

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

SOURCE HCLTech