에이치씨엘테크, 책임 있는 AI 분야 리더십 입증하며 ISO/IEC 42001:2023 인증 획득

인증 대상은 에이치씨엘테크의 기업 인공지능 관리 시스템…AI Force 플랫폼과 소프트웨어 엔지니어링, IT 운영 및 비즈니스 프로세스 서비스 지원

노이다, 인도 , 2026년 7월 8일 /PRNewswire/ -- 글로벌 선도 기술 기업 에이치씨엘테크 (HCLTech)(NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 가 ISO/IEC 42001:2023 인증을 획득했다고 7월 7일 발표했다. 이번 인증으로 에이치씨엘테크가 강력한 거버넌스, 위험 관리, 운영 엄격성을 바탕으로 기업의 AI 도입 확대를 지원할 준비가 돼 있음이 확인됐다.

이번 인증은 ANSI 국가인정위원회(ANSI National Accreditation Board, ANAB)가 인정하고 국제인정포럼(International Accreditation Forum, IAF)의 회원인 공인 인증기관 셸먼 컴플라이언스(Schellman Compliance, LLC)가 발급한 것으로 인증 대상은 에이치씨엘테크의 기업 인공지능 관리 시스템(Enterprise Artificial Intelligence Management System, AIMS)이 정의된 범위 내에서 에이치씨엘테크의 전사적 제도가 AI의 책임 있는 개발, 배포 및 거버넌스를 뒷받침할 수 있느냐였다.

이번 인증은 에이치씨엘테크의 플래그십 AI Force 플랫폼, 소프트웨어 엔지니어링, IT 운영 및 비즈니스 프로세스 서비스와 같은 AI 기반 서비스와 플랫폼 지원을 포함해 AI 수명주기 프로세스 전체 AIMS를 포괄한 것이다. 에이치씨엘테크는 이를 통해 기업이 AI를 도입하는 데 그치지 않고, 시스템, 기능, 지역 전반에서 일관되게 AI를 관리하도록 지원할 수 있다. AIMS 프레임워크는 유럽연합 인공지능법(EU AI Act)을 포함해 진화하는 글로벌 규제 요건에 부합한다.

ISO/IEC 42001:2023은 국제표준화기구(International Organization for Standardization, ISO)와 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission, IEC)가 발표한 세계 최초의 AI 관리 시스템 국제 표준이다. 이 표준에는 위험 관리, 투명성, 공정성, 책임성, 지속적 개선을 포괄하며 전체 시스템 수명주기 전반에서 AI를 관리할 수 있는 종합 프레임워크가 제시돼 있다.

아바니 데사이(Avani Desai) 셸먼 최고경영자는 "ISO 42001 인증은 규모와 복잡성이 에이치씨엘테크 정도 되는 조직에겐 그 의미의 차원이 다르다. 이는 단순히 정책을 문서화하는 문제가 아니라, 책임 있는 AI 거버넌스를 기업이 매일 운영되는 방식 속에 내재화하는 것이다. 조직들이 AI 실험 단계에서 기업 전반의 도입 단계로 이동함에 따라, 체계적인 거버넌스를 입증할 수 있는 능력은 핵심 차별화 요소가 될 것이다. 에이치씨엘테크는 그것이 어떤 모습이어야 하는지를 보여주는 좋은 사례가 됐다"고 말했다.

비제이 군투르(Vijay Guntur) 에이치씨엘테크 최고기술책임자 겸 에코시스템 책임자는 "ISO/IEC 42001:2023 인증 획득은 책임 있게 대규모 AI를 구축하고 제공하려는 에이치씨엘테크의 의지가 투영된 것"이라며 "업계에서는 AI 여정을 가속하는 가운데 혁신을 엄격성, 신뢰와 결합해 줄 수 있는 파트너를 찾고 있다. 이번 인증은 당사의 인증된 AI 관리 시스템을 통해 제공 모델 전반에서 AI가 책임 있게 관리되고 있음이 객관적으로 확인된 사례이자 고객이 확신을 가지고 AI를 배포하도록 지원하는 당사의 역량이 더욱 높아지는 계기가 됐다"고 말했다.

이번 이정표를 통해 에이치씨엘테크는 대규모 AI 관리 역량을 독립적으로 검증받은 엄선된 조직 그룹에 합류하게 됐다. 에이치씨엘테크는 기업 AI 가치 사슬 전반에 걸친 인증 범위의 깊이와 폭으로 스스로 차별화하고 있다.

에이치씨엘테크 소개

에이치씨엘테크는 60개국에서 22만 7000여명이 근무하는 글로벌 기술 기업으로, 광범위한 기술 서비스 및 제품 포트폴리오를 기반으로 AI, 디지털, 엔지니어링, 클라우드, 소프트웨어를 중심으로 업계 선도 역량을 제공한다. 에이치씨엘테크는 금융 서비스, 제조, 생명과학 및 헬스케어, 기술 및 서비스, 반도체, 통신 및 미디어, 유통 및 소비재, 모빌리티 및 공공 서비스 등 모든 주요 업종의 고객과 협력하며 산업별 솔루션을 제공한다. 2026년 3월 마감 12개월 기준 연결 매출은 총 147억 달러였다.

에이치씨엘테크가 고객의 발전을 강력히 뒷받침하는 비결은 hcltech.com에서 확인할 수 있다.

추가 정보 문의처는 다음과 같다.

메러디스 부카로(Meredith Bucaro), 미주

meredith-bucaro@ hcltech.com



엘카 구디알(Elka Ghudial), 유럽

[email protected]



제임스 갤빈(James Galvin), 아시아태평양

james.galvin@ hcltech.com



니틴 슈클라(Nitin Shukla), 인도, 중동 및 아프리카

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SOURCE HCLTech