HCLTech obtient la certification ISO/IEC 42001:2023, démontrant ainsi son leadership en matière d'IA responsable

Cette certification porte sur le système de gestion de l'intelligence artificielle d'entreprise de HCLTech, qui prend en charge sa plateforme AI Force ainsi que ses services d'ingénierie logicielle, d'exploitation informatique et de processus métier

NOIDA, Inde, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH, une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la certification ISO/IEC 42001:2023. Cette certification atteste que HCLTech est en mesure d'accompagner les entreprises dans le déploiement à grande échelle de l'IA, en s'appuyant sur une gouvernance solide, une gestion des risques efficace et une rigueur opérationnelle.

Délivrée par Schellman Compliance, LLC, un organisme de certification agréé reconnu par le Conseil national d'accréditation de l'ANSI (ANAB) et membre du Forum international d'accréditation (IAF), cette certification valide le cadre mis en place à l'échelle de l'entreprise par HCLTech pour le développement, le déploiement et la gouvernance responsables de l'IA dans le périmètre défini de son système de gestion de l'intelligence artificielle d'entreprise (AIMS).

Cette certification porte sur la solution AIMS de HCLTech, qui couvre l'ensemble des processus du cycle de vie de l'IA, notamment la prise en charge des services et des plateformes basés sur l'IA, tels que la plateforme phare AI Force, ainsi que l'ingénierie logicielle, les opérations informatiques et les services liés aux processus métier. HCLTech est ainsi en mesure d'aider les entreprises non seulement à adopter l'IA, mais aussi à la gérer de manière cohérente à travers l'ensemble des systèmes, fonctions et zones géographiques. Le cadre AIMS est conforme aux exigences réglementaires mondiales en constante évolution, notamment l'EU AI Act.

La norme ISO/IEC 42001:2023 est la première norme internationale au monde portant sur les systèmes de gestion de l'IA, publiée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI). Elle établit un cadre global concernant la gestion de l'IA tout au long du cycle de vie du système, couvrant la gestion des risques, la transparence, l'équité, la responsabilité et l'amélioration continue.

« La certification ISO 42001 revêt une importance toute particulière pour une organisation de la taille et de la complexité de HCLTech », a déclaré Avani Desai, directrice générale de Schellman. « Il ne s'agit pas uniquement de consigner des politiques, mais d'intégrer une gouvernance responsable de l'IA dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise. » À mesure que les organisations passent de la phase d'expérimentation de l'IA à celle de son adoption à grande échelle, la capacité à faire preuve d'une gouvernance rigoureuse deviendra un facteur clé de différenciation. HCLTech en a donné un excellent exemple. »

« L'obtention de la certification ISO/IEC 42001:2023 témoigne de l'engagement de HCLTech à développer et à déployer l'IA de manière responsable et à grande échelle », a déclaré Vijay Guntur, directeur technique et responsable des écosystèmes chez HCLTech. « À mesure que les entreprises accélèrent leur transition vers l'IA, elles recherchent des partenaires capables d'allier innovation, rigueur et confiance. Cette certification apporte une garantie indépendante que l'IA est gérée de manière responsable grâce à notre système de gestion de l'IA certifié, qui s'applique à l'ensemble de notre modèle de prestation et renforce notre capacité à accompagner nos clients dans le déploiement de l'IA en toute confiance. »

Grâce à cette étape importante, HCLTech rejoint un groupe restreint d'organisations dont les capacités en matière de gestion de l'IA à grande échelle ont été validées de manière indépendante, et qui se distinguent par la profondeur et l'étendue de leur champ d'application certifié sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA d'entreprise.

À propos de HCLTech

Entreprise technologique mondiale employant plus de 227 000 personnes dans 60 pays, HCLTech met à la disposition de ses clients des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en mars 2026 s'élève à 14,7 milliards de dollars.

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