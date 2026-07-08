HCLTech consigue la certificación ISO/IEC 42001:2023, con lo que demuestra su liderazgo en IA responsable

La certificación abarca el sistema de gestión de inteligencia artificial empresarial de HCLTech; que da soporte a su plataforma AI Force, ingeniería de software, operaciones de tecnología de la información y servicios de procesos comerciales

NOIDA, India, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa de tecnología líder a nivel mundial, anunció que obtuvo la certificación ISO/IEC 42001:2023. La certificación afirma la disposición de HCLTech para apoyar a las empresas en la ampliación de la adopción de IA con una sólida gobernanza, gestión de riesgos y rigor operativo.

Emitida por Schellman Compliance, LLC, organismo de certificación acreditado reconocido por la Junta Nacional de Acreditación de ANSI (ANAB) y miembro del Foro Internacional de Acreditación (IAF), la certificación valida el marco empresarial de HCLTech para el desarrollo, la implementación y la gobernanza responsables de IA dentro del alcance definido de su sistema de gestión de inteligencia artificial empresarial (AIMS, por sus siglas en inglés).

La certificación abarca el sistema AIMS de HCLTech en todos los procesos del ciclo de vida de IA, incluido el soporte para servicios y plataformas habilitados para IA, como la plataforma emblemática AI Force, la ingeniería de software, las operaciones de informática y los servicios de procesos comerciales. Esto permite a HCLTech ayudar a las empresas no solo a adoptar la IA, sino también a gobernarla de manera coherente en todos los sistemas, funciones y regiones. El marco AIMS se ajusta a los requisitos regulatorios globales en constante evolución, incluida la Ley sobre IA de la UE.

ISO/IEC 42001:2023 es el primer estándar internacional del mundo para sistemas de gestión de IA, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Establece un marco integral para la gestión de la IA a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema al abarcar la gestión de riesgos, la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y la mejora continua.

"La certificación ISO 42001 adquiere una importancia diferente en una organización del tamaño y la complejidad de HCLTech", comentó Avani Desai, directora ejecutiva de Schellman. "No se trata simplemente de documentar políticas; se trata de incorporar la gobernanza responsable de IA en la forma en que funciona la empresa todos los días. A medida que las organizaciones pasan de experimentar con IA a adoptarla a nivel empresarial, la capacidad de demostrar una gobernanza disciplinada se convertirá en un factor diferenciador clave. HCLTech ha dado un claro ejemplo de cómo se ve esa capacidad".

"La obtención de la certificación ISO/IEC 42001:2023 refleja el compromiso de HCLTech con desarrollar y entregar IA de forma responsable y a gran escala", declaró Vijay Guntur, director de tecnología y jefe de ecosistemas de HCLTech. "A medida que las empresas aceleran sus viajes hacia la IA, buscan socios que puedan combinar innovación con rigor y confianza. Esta certificación ofrece una garantía independiente de que la IA se rige de manera responsable mediante nuestro sistema de gestión de IA certificado en todo nuestro modelo de entrega y refuerza nuestra capacidad de ayudar a los clientes a implementar la IA con confianza".

Con este hito, HCLTech se une a un selecto grupo de organizaciones con capacidades validadas de forma independiente en la gestión de la IA a gran escala, diferenciadas por la profundidad y amplitud de su alcance certificado en toda la cadena de valor de IA empresarial.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 227.000 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses finalizados en marzo de 2026 totalizaron 14.700 millones de dólares.

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FUENTE HCLTech