- Los ingresos de HCLTech en el tercer trimestre del año fiscal 2026 aumentaron un 4,2% intertrimestral (CC) mientras que los ingresos anualizados superan los 15.000 millones de dólares; las reservas fueron excepcionalmente altas, de 3.000 millones de dólares

La previsión de ingresos se elevó a 4,0% - 4,5% interanual CC, la previsión de ingresos por servicios a 4,75% - 5,25% interanual CC

NUEVA YORK y NOIDA, India, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa tecnológica líder a nivel mundial, obtuvo un sólido rendimiento en el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, con ingresos en dólares estadounidenses de 3.800 millones. Los ingresos en moneda constante (CC) aumentaron un 4,2% intertrimestral y un 4,8% interanual.

"Tuvimos otro trimestre excepcional en todos los aspectos, con una sólida recuperación del margen operativo hasta el 18,6%. El sólido impulso de los ingresos durante el trimestre nos ha permitido superar los 15.000 millones de dólares en ingresos anualizados. Nuestras nuevas contrataciones alcanzaron un nivel excepcionalmente alto, con 3.000 millones de dólares. Estamos bien posicionados para abordar la creciente demanda de IA de nuestros clientes en todos los sectores y líneas de servicio", afirmó C. Vijayakumar, consejero delegado y director general de HCLTech.

Los ingresos por servicios (CC) crecieron un 1,8% intertrimestral y un 5% interanual. Los ingresos de HCL Software (CC) crecieron considerablemente un 28,1% intertrimestral y un 3,1% interanual, impulsados por la estacionalidad y la cartera de inteligencia de datos. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) de HCLSoftware ascienden a 1.070 millones de dólares. Los ingresos por IA avanzada del trimestre, que la compañía comenzó a reportar el trimestre pasado, aumentaron un 19,9% hasta alcanzar los 146 millones de dólares.

Los ingresos por servicios de ingeniería e I+D (CC) crecieron un 3,1% intertrimestral y un 5% interanual. Los ingresos por servicios de TI y empresariales (CC), que representan el 72,3% de los ingresos totales, crecieron un 1,5% intertrimestral y un 3,8% interanual.

HCLTech elevó su previsión de crecimiento de ingresos (CC) a un 4,0%-4,5% interanual, y la previsión de crecimiento de ingresos por servicios (CC) a un 4,75%-5,25% interanual. La previsión de margen EBIT se mantuvo sin cambios en un 17%-18%, excluyendo el impacto extraordinario de ₹956 crores (109 millones de dólares) en el EBIT causado por los Nuevos Códigos Laborales de la India.

El crecimiento vertical de la industria (CC) estuvo liderado por Tecnología y Servicios, con un crecimiento interanual del 14,4%, seguido de Servicios Financieros, con un 8,1% interanual. Los Servicios Públicos (que incluyen Energía y Servicios Públicos, Viajes, Transporte, Logística y Gobierno) crecieron un 8% interanual. En cuanto a las geografías, India registró un sólido crecimiento del 15,8% interanual (CC), Europa creció un 4,6% interanual (CC) y Estados Unidos un 1,5% interanual (CC). El Resto del Mundo fue el que registró el mayor crecimiento, con un 22,1% interanual (CC).

"Los márgenes EBIT del tercer trimestre, excluyendo el impacto puntual de los Nuevos Códigos Laborales, se situaron en el 18,6% (un aumento intertrimestral de 111 puntos básicos). Nuestros esfuerzos por mejorar la conversión de efectivo han dado como resultado un flujo de caja libre (FCF/NI) de los últimos doce meses (LTM) que se mantiene en un sólido 120% y cerramos el trimestre con nuestro saldo de caja más alto de la historia, de ₹34.306 millones de rupias (₹34.306 millones de rupias)", añadió Shiv Walia, director financiero de HCLTech.

La compañía anunció un dividendo de ₹12 por acción para el trimestre, lo que marca el 92º trimestre consecutivo de pago de dividendos.

HCLTech incorporó 2.852 nuevos empleados durante el trimestre, lo que eleva la cifra total de nuevos empleados en los últimos nueve meses a 10.032. La tasa de deserción en los últimos 12 meses se moderó al 12,4%, una de las tasas más bajas del sector.

Beneficios principales:

HCLTech logró un gran acuerdo estratégico de cinco años con una importante cadena mundial de ropa ( TCV: 473 millones de dólares ) para convertirse en su socio tecnológico a largo plazo, basado en IA. HCLTech modernizará las aplicaciones y el panorama de datos del cliente, aprovechando su plataforma Agentic AI Force 2.0 .

) para convertirse en su socio tecnológico a largo plazo, basado en IA. HCLTech modernizará las aplicaciones y el panorama de datos del cliente, aprovechando su plataforma . Una importante aseguradora estadounidense seleccionó a HCLTech como su socio tecnológico estratégico. Impulsada por la plataforma GenAI AI Force de HCLTech, esta alianza ayudará a transformar la prestación de servicios de TI, mejorando los resultados de ingeniería, acelerando el tiempo de comercialización e impulsando la eficiencia operativa mediante la automatización del desarrollo, el soporte, las pruebas y la infraestructura de aplicaciones.

de HCLTech, esta alianza ayudará a transformar la prestación de servicios de TI, mejorando los resultados de ingeniería, acelerando el tiempo de comercialización e impulsando la eficiencia operativa mediante la automatización del desarrollo, el soporte, las pruebas y la infraestructura de aplicaciones. Una importante empresa mundial de alimentación con sede en Europa seleccionó a HCLTech para diseñar e implementar una configuración de TI totalmente nueva como parte de la escisión del cliente, construyendo un hogar digital impulsado por IA.

Una importante empresa tecnológica global seleccionó a HCLTech para gestionar sus centros de datos de IA de última generación, con stacks de GPU de vanguardia optimizados para cargas de trabajo de IA.

Beneficios principales relativos a la IA:

Una importante empresa minera global con sede en el Reino Unido seleccionó a HCLTech para implementar la solución Physical AI (VisionX) en su plataforma de inspección industrial.

en su plataforma de inspección industrial. Una empresa global de servicios financieros con sede en Asia implementará AI Force.Software de HCLTech para el ciclo de vida del desarrollo de ingeniería de software y AI Force.Ops para transformar sus operaciones de TI fragmentadas en un flujo de trabajo proactivo y basado en la fiabilidad.

Una empresa global de medios y entretenimiento con sede en Estados Unidos seleccionó a HCLTech para implementar la transformación de auditoría y cumplimiento normativo impulsada por GenAI para su negocio multimillonario de licencias de propiedad intelectual. La solución aprovecha AI Foundry de HCLTech para automatizar los flujos de trabajo integrales de auditoría de licenciatarios y aprobación de productos.

de HCLTech para automatizar los flujos de trabajo integrales de auditoría de licenciatarios y aprobación de productos. Una importante empresa tecnológica global seleccionó la solución Physical AI (Kinetic AI) de HCLTech para escalar sus operaciones de laboratorio y acelerar la experimentación con IA.

Durante el trimestre, HCLTech recibió la certificación Oro de EcoVadis y se ubicó entre el 4% de las empresas de TI mejor valoradas. Fue nombrada la marca de servicios tecnológicos de más rápido crecimiento entre las 10 marcas más valiosas de la India por Kantar BrandZ 2025. HCLTech también figuró en la lista de Mejores Empleadores de ForbesWorld por sexto año consecutivo.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de los principales sectores, ofreciendo soluciones para servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg

Para obtener más detalles, contacte con:

Meredith Bucaro, América

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, India

[email protected]